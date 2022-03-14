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Дуров потроллил блокировку Instagram в России

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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14 марта, 11:17
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Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров отреагировал на отключение Instagram на территории России
Дуров отреагировал на блокировку Instagram
Дуров отреагировал на блокировку Instagram / Фото: Коллаж: Сегодня

Роскомнадзор заблокировал популярную соцсеть после того, как Meta разрешила в комментариях оставлять призывы к насилию в отношении Путина.

Российским пользователям дали время, чтобы сохранить свои фотографии, а с полуночи 14 марта Instagram прекратил свою работу в РФ.

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В ответ на это Дуров впервые с мая 2021 года сделал публикацию на своей странице в Instagram и оставил издевательский комментарий.

"Стоит ли мне начать размещать здесь фотографии чаще?" – спросил у своих подписчиков Павел.

Ранее Дуров поддержал Украину и рассказал, что имеет украинское корни.

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"Если вы следите за моими постами, то знаете, что по маминой линии я веду свою родословную из Киева. Её девичья фамилия Иваненко – украинская, и по сей день у нас много родственников, живущих в Украине. Поэтому этот трагический конфликт имеет личное значение как для меня, так и для Telegram", – признался Дуров.

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