Дуров потроллил блокировку Instagram в России

Роскомнадзор заблокировал популярную соцсеть после того, как Meta разрешила в комментариях оставлять призывы к насилию в отношении Путина.
Российским пользователям дали время, чтобы сохранить свои фотографии, а с полуночи 14 марта Instagram прекратил свою работу в РФ.
В ответ на это Дуров впервые с мая 2021 года сделал публикацию на своей странице в Instagram и оставил издевательский комментарий.
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"Стоит ли мне начать размещать здесь фотографии чаще?" – спросил у своих подписчиков Павел.
Ранее Дуров поддержал Украину и рассказал, что имеет украинское корни.
"Если вы следите за моими постами, то знаете, что по маминой линии я веду свою родословную из Киева. Её девичья фамилия Иваненко – украинская, и по сей день у нас много родственников, живущих в Украине. Поэтому этот трагический конфликт имеет личное значение как для меня, так и для Telegram", – признался Дуров.