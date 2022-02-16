Прыжок в прошлое: астрономы обнаружили старейшую черную дыру во Вселенной

Оживляющая самый старый квазар в мире черная дыра возникла всего через 670 млн лет после Большого взрыва, и является второй старейшей черной дырой из когда-либо найденных.
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Найденный с помощью нее квазар назвали J0313-1806. Это не только самый древний, но и самый далекий квазар от Земли, пишет History of Astronomy & Cosmology в Facebook.
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Спустя более 13 млрд лет свет, излучаемый им, высветил присутствие черной дыры в антипространстве. Такие открытия помогают понять, как образовались самые ранние черные дыры.
Кроме того, исследователи смогут получить больше данных о том, как перестраивалась ранняя Вселенная, поясняет астроном из Аризонского университета Сяохуэй Фань.
Черная дыра J0313-1806, о которой идет речь, в 1,6 млрд раз больше массы Солнца и в 10 трлн раз ярче.
Ранее мы писали:
- Телескоп сделал фотографию того, как черные дыры слились в танце, будто герои космического романа.
- Также в магнитном поле известной галактики обнаружили структуру двойной спирали, поразительно напоминающую увеличенную цепь ДНК.
- Таинственное облако, пережившее столкновение с черной дырой, оказалось молодыми звездами, которые ученые наконец идентифицировали.