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Прыжок в прошлое: астрономы обнаружили старейшую черную дыру во Вселенной

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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16 февраля, 08:20
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Самый древний квазар в мире показал черную дыру в 1,6 миллиарда раз тяжелее Солнца, существующую в отрицательном пространстве ранней Вселенной
Древний квазар помог поймать черную дыру из антипространства ранней Вселенной
Древний квазар помог поймать черную дыру из антипространства ранней Вселенной

Оживляющая самый старый квазар в мире черная дыра возникла всего через 670 млн лет после Большого взрыва, и является второй старейшей черной дырой из когда-либо найденных.

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Найденный с помощью нее квазар назвали J0313-1806. Это не только самый древний, но и самый далекий квазар от Земли, пишет History of Astronomy & Cosmology в Facebook.

Спустя более 13 млрд лет свет, излучаемый им, высветил присутствие черной дыры в антипространстве. Такие открытия помогают понять, как образовались самые ранние черные дыры.

Кроме того, исследователи смогут получить больше данных о том, как перестраивалась ранняя Вселенная, поясняет астроном из Аризонского университета Сяохуэй Фань.

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Черная дыра J0313-1806, о которой идет речь, в 1,6 млрд раз больше массы Солнца и в 10 трлн раз ярче.

Ранее мы писали:

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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