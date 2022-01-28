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Украинцы в смартфоне: Дія стала такой же популярной, как Facebook-мессенджер

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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28 января, 18:26
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Приложение Дія, ставшее символом "государства в смартфоне", стало почти таким же популярным у украинцев, как и мессенджер Facebook
Дія по популярности вышла на 11 место среди всех соцсетей у украинцев
Дія по популярности вышла на 11 место среди всех соцсетей у украинцев

По итогам 2021 года аудитория ДІя – 73,9% – приблизилась к аудитории Facebook-мессенджера – 74,4% .

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За последний год популярность приложения выросла более, чем вдвое, говорится в результатах исследования Kantar CMeter.

Мессенджер Telegram с аудиторией в 88,5% обогнал Instagram с показателем в 78,9%, по охвату опередив почти на 10%.

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Не менее быстро растет и приложение Google Pay, которым в декабре 2021 года активно пользовались уже 53,2% украинцев, за год до того показатель составлял всего 31,7%.

Стремительно набирает обороты и TikTok, который недавно назвали топ-приложением сред украинской молодежи.

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За последний год приложение увеличило охват почти вдвое – с 24,3% в декабре 2020 года до 44,9% в декабре 2021 года.

Быстрый рост показали также YouTube Music, Netflix, Helsi.me и Tabletki.ua, хотя и не попали в первую 20-ку.

Ранее мы писали:

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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