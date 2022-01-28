Украинцы в смартфоне: Дія стала такой же популярной, как Facebook-мессенджер

По итогам 2021 года аудитория ДІя – 73,9% – приблизилась к аудитории Facebook-мессенджера – 74,4% .
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За последний год популярность приложения выросла более, чем вдвое, говорится в результатах исследования Kantar CMeter.
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Мессенджер Telegram с аудиторией в 88,5% обогнал Instagram с показателем в 78,9%, по охвату опередив почти на 10%.
Не менее быстро растет и приложение Google Pay, которым в декабре 2021 года активно пользовались уже 53,2% украинцев, за год до того показатель составлял всего 31,7%.
Стремительно набирает обороты и TikTok, который недавно назвали топ-приложением сред украинской молодежи.
За последний год приложение увеличило охват почти вдвое – с 24,3% в декабре 2020 года до 44,9% в декабре 2021 года.
Быстрый рост показали также YouTube Music, Netflix, Helsi.me и Tabletki.ua, хотя и не попали в первую 20-ку.
Ранее мы писали:
- Новое исследование выяснило, как украинцы скрываются друг от друга и защищают свои переписки в социальных сетях.
- Также сообщалось о том, какие приложения были самыми популярными в мире в 2021 году – чаще всего загружали TikTok.
- Также оказалось, что украинцы побили рекорды стикеров и сообщений в Viber в 2021 году.