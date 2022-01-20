Техно
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💼 Суд над Порошенко ⚡ Обстреляли офис Гордона 😷 Новая вспышка COVID-19 🔔 Угроза войны с Россией
СЕГОДНЯ Техно

Instagram захватил Львов: в каких соцсетях чаще всего зависают украинцы

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
20 января, 21:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Instagram впервые опередил Facebook по популярности в Украине, тем временем TikTok стал топовой социальной сетью для аудитории до 25 лет
Украинцы больше всего смотрят YouTube, но Instargam стал обгонять Facebook в целом ряде городов
Украинцы больше всего смотрят YouTube, но Instargam стал обгонять Facebook в целом ряде городов / Фото: Pixabay

Instagram за шесть месяцев добрал украинской аудитории на 17,3 млн пользователей, добавив 2,3 млн.

Читайте также: Можно менять одежду и пирсинг: как работают новые аватары в Instagram

Реклама

Тем временем Facebook за полгода увеличил украинскую аудиторию на 800 тысяч пользователей – до 16,8 млн, сообщается в исследовании Plusone social impact.

Тем не менее, бесспорным лидером среди всех соцсетей в возрастной группе 18+ в Украине остается YouTube – только его взрослая аудитория составляет 23,5 млн пользователей.

Реклама

Соцсеть лидирует во всех возрастных категориях 25+, уступив только TikTok (№1 для молодежи).

Читайте также: Instagram получил два миллиарда пользователей, но скрыл это

На третьем месте по совершеннолетним пользователям находится Instagram с аудиторией 15,8 млн, а на четвертом – TikTok. Приложением пользуются 12 млн украинцев в возрасте от 18 лет.

Реклама

Несмотря на выход Instagram вперед, жители большинства областей Украины по-прежнему предпочитают Facebook.

Исключение составляет восемь областей:

  • Харьковская;
  • Запорожская;
  • Киевская;
  • Днепропетровская;
  • Черновицкая;
  • Ровенская;
  • Николаевская.

Читайте также: Instagram разрешил пользователям менять свою ленту: как это будет работать

Facebook в топе в Киевской, Львовской, Одесской и Закарпатской областях. Наибольший процент пользователей FB во Львове – около 84%.

По проникновению Instagram лидируют Черновцы – 84%. Интересно, что полгода назад Instagram опережал Facebook среди пользователей до 30 лет, теперь – до 33 лет.

Читайте также: Хроника от Instargam: почему пользователи получили не то, что ожидали

Пик приходится на пользователей 21 года (1 млн – в Instagram, 390,6 тысяч – в Facebook). Начиная с 34-х лет, пользователи предпочитают Facebook.

Больше всего адептов FB среди 35-летних – 515,6 тысяч, и в возрастной группе 65+ – 1,1 млн. Среди украинцев 18-35 лет более 70% пользуются Facebook, более 90% – Instagram.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Instagram начал тестировать функцию платной подписки.

В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Техно
Показать еще
Реклама
Красная планета
Дневник марсохода
Интересно
ТОП публикация
Александра Захарова

Александра Захарова

Редактор Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
Последние новости
Больше новостей
X-Files
Мы не одни во Вселенной?
Что мы знаем об инопланетянах
Android VS iPhone
Какая ОС лучше?
Украина в космосе

Рисунок 8-летней украинки украсит ракету, которая отправится исследовать самую большую планету Солнечной Системы

Ухты!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

42917.89

Binance Coin (BNB)

465.56

Dogecoin (DOGE)

0.17

Litecoin (LTC)

141.15

Theta (THETA)

4.57

Лучшие камерофоны 2021 года
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Открываем космос
Первое фото Земли из космоса
Фото было сделано с помощью нацистской ракеты
Как это было
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

42917.89

Binance Coin (BNB)

465.56

Dogecoin (DOGE)

0.17

Ethereum Classic (ETC)

31.58

Litecoin (LTC)

141.15

Theta (THETA)

4.57

Купить криптовалюту

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять