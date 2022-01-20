Instagram захватил Львов: в каких соцсетях чаще всего зависают украинцы

Instagram впервые опередил Facebook по популярности в Украине, тем временем TikTok стал топовой социальной сетью для аудитории до 25 лет

Украинцы больше всего смотрят YouTube, но Instargam стал обгонять Facebook в целом ряде городов / Фото: Pixabay

Instagram за шесть месяцев добрал украинской аудитории на 17,3 млн пользователей, добавив 2,3 млн.

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Тем временем Facebook за полгода увеличил украинскую аудиторию на 800 тысяч пользователей – до 16,8 млн, сообщается в исследовании Plusone social impact.

Тем не менее, бесспорным лидером среди всех соцсетей в возрастной группе 18+ в Украине остается YouTube – только его взрослая аудитория составляет 23,5 млн пользователей.

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Соцсеть лидирует во всех возрастных категориях 25+, уступив только TikTok (№1 для молодежи).

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На третьем месте по совершеннолетним пользователям находится Instagram с аудиторией 15,8 млн, а на четвертом – TikTok. Приложением пользуются 12 млн украинцев в возрасте от 18 лет.

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Несмотря на выход Instagram вперед, жители большинства областей Украины по-прежнему предпочитают Facebook.

Исключение составляет восемь областей:

Харьковская;

Запорожская;

Киевская;

Днепропетровская;

Черновицкая;

Ровенская;

Николаевская.

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Facebook в топе в Киевской, Львовской, Одесской и Закарпатской областях. Наибольший процент пользователей FB во Львове – около 84%.

По проникновению Instagram лидируют Черновцы – 84%. Интересно, что полгода назад Instagram опережал Facebook среди пользователей до 30 лет, теперь – до 33 лет.

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Пик приходится на пользователей 21 года (1 млн – в Instagram, 390,6 тысяч – в Facebook). Начиная с 34-х лет, пользователи предпочитают Facebook.

Больше всего адептов FB среди 35-летних – 515,6 тысяч, и в возрастной группе 65+ – 1,1 млн. Среди украинцев 18-35 лет более 70% пользуются Facebook, более 90% – Instagram.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Instagram начал тестировать функцию платной подписки.