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Українці у смартфоні: Дія стала такою ж популярною, як Facebook-месенджер

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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28 січня, 18:26
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Додаток Дія, що став символом "держави у смартфоні", став майже таким же популярним в українців, як і месенджер Facebook
Дія за популярністю вийшла на 11 місце серед усіх соцмереж в українців
Дія за популярністю вийшла на 11 місце серед усіх соцмереж в українців

За підсумками 2021 року аудиторія ДІя – 73,9% – наблизилась до аудиторії Facebook-месенджера – 74,4%.

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За останній рік популярність програми виросла більш, ніж удвічі, йдеться у результатах дослідження Kantar CMeter.

Месенджер Telegram з аудиторією в 88,5% обігнав Instagram з показником 78,9%, за охопленням випередивши майже на 10%.

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Не менш швидко зростає і програма Google Pay, якою у грудні 2021 року активно користувалися вже 53,2% українців, за рік до того показник становив лише 31,7%.

Стрімко набирає обертів і TikTok, який нещодавно назвали топ-додатком серед української молоді.

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За останній рік додаток збільшив охоплення майже вдвічі – з 24,3% у грудні 2020 року до 44,9% у грудні 2021 року.

Швидке зростання показали також YouTube Music, Netflix, Helsi.me і Tabletki.ua, хоча й не потрапили в першу 20-ку.

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Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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