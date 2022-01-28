Українці у смартфоні: Дія стала такою ж популярною, як Facebook-месенджер

За підсумками 2021 року аудиторія ДІя – 73,9% – наблизилась до аудиторії Facebook-месенджера – 74,4%.
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За останній рік популярність програми виросла більш, ніж удвічі, йдеться у результатах дослідження Kantar CMeter.
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Месенджер Telegram з аудиторією в 88,5% обігнав Instagram з показником 78,9%, за охопленням випередивши майже на 10%.
Не менш швидко зростає і програма Google Pay, якою у грудні 2021 року активно користувалися вже 53,2% українців, за рік до того показник становив лише 31,7%.
Стрімко набирає обертів і TikTok, який нещодавно назвали топ-додатком серед української молоді.
За останній рік додаток збільшив охоплення майже вдвічі – з 24,3% у грудні 2020 року до 44,9% у грудні 2021 року.
Швидке зростання показали також YouTube Music, Netflix, Helsi.me і Tabletki.ua, хоча й не потрапили в першу 20-ку.
Раніше ми писали:
- Нове дослідження з'ясувало, як українці ховаються один від одного та захищають свої листування у соціальних мережах.
- Також повідомлялося про те, які програми були найпопулярнішими у світі у 2021 році – найчастіше завантажували TikTok.
- Також виявилося, що українці побили рекорди стікерів та повідомлень у Viber у 2021 році.