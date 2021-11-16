На старых снимках неба нашли еще одну потенциальную планету Солнечной Системы

Ученый исследовал старые снимки неба, обнаружив точки, которые могут оказаться загадочной девятой планетой на границах Солнечной Системы.

Потенциально масса 9 планеты в несколько раз больше земной / Фото: Wikipedia, Pixabay

Ученые описали, как могла бы выглядеть Земля без людей, а теперь снова пытаются доказать существование загадочной планеты Девять, или Планеты X на границах Солнечной Системы.

Такой вывод можно сделать из статьи астронома Майкла Роуэн-Робинсона из Имперского колледжа Лондона, опубликованной в ноябре 2021 года на сайте Корнельского университета.

Реклама

Ученый проанализировал данные, собранные с помощью инфракрасного астрономического спутника (IRAS) в 1983 году.

Читайте также: За нами следят: фотограф снял НЛО в виде пончика в день возвращения астронавтов с МКС

Неожиданно только сейчас Роуэн-Робинсон обнаружил три точки, которые и могли быть той самой неуловимой планетой.

Реклама

Соответствующая орбита "кандидата" на Планету 9 предполагает расстояние в 210-240 астрономических единиц (среднее расстояние между Землей и Солнцем), и массу в 3-5 раз больше земной.

Как поясняет ученый, исследователи не раз находили других "кандидатов" на Планету X, но дальнейшее изучение показало, что они не проходят проверку (например, однажды это оказались останки спутников Нептуна).

Читайте также: В Украине не увидят самое продолжительное лунное затмение столетия

Реклама

Последний раз, в 2016 году астрономы Майк Браун и Константин Батыгин из Калифорнийского технологического института опубликовали теорию о планете в несколько раз больше Земли.

Они обнаружили, что маленькие объекты в поясе Койпера вращаются по странной орбите, как если бы они образовывали узор под действием гравитации чего-то большого.

Это означало бы, что масса потенциальной планеты в 5-10 раз земной, и объект вращается на расстоянии от 400 до 800 астрономических единиц.

В этот раз, чтобы проверить нового "кандидата", необходимы динамические исследования.

Читайте также: Вертолет Ingenuity совершил пятнадцатый полет и сфотографировал Красную планету (фото)

Они должны показать, согласуется ли такой объект с показателями других объектов Солнечной системы и может ли объяснить ситуацию с карликовыми планетами пояса Койпера.

Роуэн-Робинсон признает, что шанс обнаружить планету ровно в месте, указанном им, невелик.

Область неба, о которой идет речь в публикации, сильно подвержена влиянию галактических перистых облаков, и обнаруженные точки могут оказаться просто шумом.

Однако данные, собранные им, можно использовать для поиска реального местоположения Планеты 9, либо же наконец с их помощью опровергнуть гипотезу о загадочном объекте.