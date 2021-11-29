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СЕГОДНЯ Техно

Раскрыта загадка исчезновения древней китайской цивилизации

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
29 ноября, 19:10
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Ученые смогли объяснить, почему цивилизация с блестящим городом Лянчжу пропала около 4000 лет назад
Древнюю цивилизацию просто убили дожди
Древнюю цивилизацию просто убили дожди

После одного инновационного тысячелетия культура Лянчжу загадочным образом рухнула около 4300 лет назад, и ученые наконец предположили, почему.

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На сохранившихся руинах был обнаружен тонкий слой глины, что указывает на возможную связь с наводнениями на реке Янцзы или в Восточно-Китайском море, пишет Science Alert.

Были изучены также сталагмиты из двух подводных пещер в регионе, которые сохраняют химические признаки климатических условий прошлого.

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Анализ образцов показал, что обрушение города Лянчжу совпало с периодом чрезвычайно сильных осадков, которые, вероятно, продолжались десятилетия.

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Обильные муссонные дожди, вероятно, привели к сильному затоплению Янцзы и ее рукавов.

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До этого Лянчжу эффективно управляло водными ресурсами, используя гидравлическую инфраструктуру для смягчения последствий наводнений, отмечают исследователи.

Однако со временем этот засушливый климат, похоже, становился все более сухим, что привело к "мегазасухе" около 4400 лет назад.

А сразу после нее пошли дожди, которые выпали в виде двух отдельных периодов всплеска примерно 4400–4300 лет назад.

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Сильные наводнения и наводнения из-за плохого дренажа в низменных землях, возможно, вынудили людей Лянчжу покинуть свою столицу и жилища на равнине Тайху.

Цивилизация возникла около 5300 лет назад на востоке Китая, и после одного инновационного тысячелетия культура Лянчжу загадочным образом рухнула.

Напомним, ранее ученые рассказали, как происходило пятое массовое вымирание.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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