Рыбы разговаривают миллионы лет: ученые узнали, о чем

Ученые давно знали, что некоторые рыбы издают звуки, но их чаще воспринимали как редкие странности, теперь же они смогли изучить их акустическую коммуникацию.
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Как оказалось, около 175 семейств рыб с лучевыми плавниками действительно общаются или могут общаться при помощи звука, пишет Phys.
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Звук в их коммуникации был настолько важен, что эволюционировал как минимум 33 раза за миллионы лет.
Вероятно, это упускали из виду, потому что рыбу нелегко услышать или увидеть, а наука о подводной коммуникации звуками в основном сосредоточена на китах и дельфинах.
О чем говорят рыбы
Даже некоторые из распространенных названий рыб основаны на звуках, которые они издают: например, горбыль, рыба-кабан, пищащий сом и трубач.
Но ученые также попытались ответить на вопрос, о чем говорят рыбы. Оказалось, почти о том же, о чем чаще всего говорят и люди – о сексе и еде.
Подразумевается, что рыба либо пытается привлечь партнера, либо защищает источник пищи или территорию, или же дает другим знать, где находится.
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Ученые продолжат изучать коммуникацию между рыбами, описывая взаимоотношения водных видов.
Ранее мы писали:
- Ученые смогли отрастить лягушке ампутированную лапу, которой она может управлять и с которой может плавать.
- Тем временем аргентинцы выпустили удивительное подводное селфи-видео, снятое самцом пингвина.
- Чуть ранее украинские ученые в районе станции "Академик Вернадский" записали "пение" пингвинов, похоже на звуки из "Звездных войн".