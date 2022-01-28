Техно
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
☎ Переговоры Байден-Зеленский 🔴 Расстрелы в Днепре 👊 США отказали России 🗣 Нормандский формат в Париже
СЕГОДНЯ Техно

Рыбы разговаривают миллионы лет: ученые узнали, о чем

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
28 января, 10:01
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Новое исследование показало, что рыбы гораздо чаще общаются звуком, чем принято считать, и некоторые рыбы делают это уже по крайней мере 155 млн лет
Рыбы разговаривают миллионы лет, но мы этого не замечали
Рыбы разговаривают миллионы лет, но мы этого не замечали / Фото: Getty Images

Ученые давно знали, что некоторые рыбы издают звуки, но их чаще воспринимали как редкие странности, теперь же они смогли изучить их акустическую коммуникацию.

Читайте также: У берегов Австралии сняли осьминога в плаще, как у Доктора Стрэнджа (видео)

Реклама

Как оказалось, около 175 семейств рыб с лучевыми плавниками действительно общаются или могут общаться при помощи звука, пишет Phys.

Звук в их коммуникации был настолько важен, что эволюционировал как минимум 33 раза за миллионы лет.

Рыбы уже давно перебрасываются звуками. Фото Getty Images

Вероятно, это упускали из виду, потому что рыбу нелегко услышать или увидеть, а наука о подводной коммуникации звуками в основном сосредоточена на китах и ​​дельфинах.

Реклама

О чем говорят рыбы

Рыбы умеют общаться звуками. Фото Getty Images

Даже некоторые из распространенных названий рыб основаны на звуках, которые они издают: например, горбыль, рыба-кабан, пищащий сом и трубач.

Но ученые также попытались ответить на вопрос, о чем говорят рыбы. Оказалось, почти о том же, о чем чаще всего говорят и люди – о сексе и еде.

Звуки рыб несколько раз эволюционировали за миллионы лет. Фото Wikipedia

Подразумевается, что рыба либо пытается привлечь партнера, либо защищает источник пищи или территорию, или же дает другим знать, где находится.

Реклама

Читайте также: Почему пингвины ходят шеренгами: украинцы раскрыли секрет (видео)

Ученые продолжат изучать коммуникацию между рыбами, описывая взаимоотношения водных видов.

Ранее мы писали:

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Техно
Показать еще
Реклама
НЬЮСМЕЙКЕРЫ
Наши авторы
Александра Захарова Рыбы разговаривают миллионы лет: ученые узнали, о чем Александра Захарова · Редактор Техно Сегодня
Александр Трикиша Гадалка предсказала: Цыганского короля троллят за побег от Усика Александр Трикиша · Team Lead Техно Сегодня
Руслан Антонов Илон Маск запускает производство смешных роботов в лосинах: кому они понадобятся Руслан Антонов · редактор Техно Сегодня
Творческая команда
Красная планета
Интересно
Крипто
Майнить
ТОП публикация
Александр Трикиша

Александр Трикиша

Team Lead Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИЗНИ
Больше лайфхаков
Жизнь на орбите
Больше новостей
ТОП публикация
Александра Захарова

Александра Захарова

Редактор Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
СПОРТ
Больше спорта
Последние новости
Больше новостей
Doodle Сегодня
28 января. Иван Плющ. Ровно 30 лет назад Верховная Рада с подачи своего председателя утвердила Государственный Флаг Украины из двух полос: верхняя – синего цвета, нижняя – желтого…
История дня - за минуту
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
X-Files
Мы не одни во Вселенной?
Что мы знаем об инопланетянах
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Android VS iPhone
Какая ОС лучше?
Что думают пользователи
Украина в космосе

Рисунок 8-летней украинки украсит ракету, которая отправится исследовать самую большую планету Солнечной Системы

Ухты!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

36823.25

Binance Coin (BNB)

385.55

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

106.57

Theta (THETA)

2.9

Лучшие камерофоны 2021 года
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Открываем космос
Первое фото Земли из космоса
Фото было сделано с помощью нацистской ракеты
Как это было

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять