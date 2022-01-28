Первый в мире портал в Антарктику установили в Лондоне: как это работает

Огромная конструкция высотой четыре метра и весом почти четыре тонны транслирует в прямом эфире отдаленные колоний пингвинов на Антарктическом полуострове.
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Портал расположен на постаменте и весит около четырех тонн. Трансляция ведется с корабля Greenpeace Arctic Sunrise, пишет Greenpeace.
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На прошлой неделе международная экспедиция обнаружила новую колонию пингвинов и решила показать их британцам и гостям города.
Папуасские пингвины были найдены южнее, чем когда-либо, и это признак климатического кризиса, подчеркивают ученые.
Экологи соорудили портал, чтобы перенести "удаленную и хрупкую Антарктику прямо в сердце шумного города", расположенного на расстоянии почти 13 тысяч километров от полуострова.
Защитники природы надеются, что люди смогут "своими глазами увидеть ковыляющих птенцов пингвинов" и поймут, насколько реальным и неотложным является вопрос сохранения океанов.
Антарктический лед исчезает с угрожающей скоростью, подчеркнули в организации, добавив, что этот портал – напоминание о том, что мы можем потерять.
Судя по видео и фото из столицы Великобритании, жителей Лондона и туристов очень заинтересовал портал: они активно заглядывают в него и делают селфи на фоне.
Ранее мы писали:
- Аргентинская программа Общества охраны дикой природы выпустила удивительное подводное селфи-видео, недавно снятое самцом пингвина.
- Украинские ученые в рамках исследования тюленей Ведделла в районе станции "Академик Вернадский" записали "пение" этих животных.
- Кроме того, сотрудники станции "Академик Вернадский" в Антарктиде поймали пингвинов "с поличным": они ходят в океан шеренгами, чтобы защититься от хищников.