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Первый в мире портал в Антарктику установили в Лондоне: как это работает

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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28 января, 19:31
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На легендарной Трафальгарской площади в Лондоне появился высокий "портал", который в режиме реального времени переносит Антарктику в сердце города
Ученые требуют защитить Антарктику и спасти пингвинов
Ученые требуют защитить Антарктику и спасти пингвинов / Фото: Greenpeace

Огромная конструкция высотой четыре метра и весом почти четыре тонны транслирует в прямом эфире отдаленные колоний пингвинов на Антарктическом полуострове.

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Портал расположен на постаменте и весит около четырех тонн. Трансляция ведется с корабля Greenpeace Arctic Sunrise, пишет Greenpeace.

На прошлой неделе международная экспедиция обнаружила новую колонию пингвинов и решила показать их британцам и гостям города.

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Папуасские пингвины были найдены южнее, чем когда-либо, и это признак климатического кризиса, подчеркивают ученые.

Экологи соорудили портал, чтобы перенести "удаленную и хрупкую Антарктику прямо в сердце шумного города", расположенного на расстоянии почти 13 тысяч километров от полуострова.

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Защитники природы надеются, что люди смогут "своими глазами увидеть ковыляющих птенцов пингвинов" и поймут, насколько реальным и неотложным является вопрос сохранения океанов.

Антарктический лед исчезает с угрожающей скоростью, подчеркнули в организации, добавив, что этот портал – напоминание о том, что мы можем потерять.

Судя по видео и фото из столицы Великобритании, жителей Лондона и туристов очень заинтересовал портал: они активно заглядывают в него и делают селфи на фоне.

Ранее мы писали:

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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