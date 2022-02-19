Ученые бьют тревогу: Австралия рискует засохнуть

Записи кернов антарктического льда показали, что риск засухи в восточной Австралии больше, чем предполагалось

Австралии грозит катастрофическая засуха

Исследование Австралийской антарктической программы и Университета Ньюкасла имеет важные последствия для безопасности и управления водными ресурсами во всем мире.

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Команда ученых изучала 150-летние наблюдения за индексом изменчивости климата, который контролирует десятилетние засухи и риски наводнений в восточной Австралии, пишет Phys.

Их сравнили с реконструкцией индекса, основанной на 2000-летних климатических записях из антарктических ледяных кернов.

Исследование показало, что отрицательные или влажные периоды намного короче и реже, чем положительные или сухие фазы.

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Влажные фазы длились в среднем семь лет и происходили в 10% случаев, тогда как сухие фазы длились в среднем 61 год.

Это может иметь катастрофические последствия почти для всех водосборных бассейнов в восточной Австралии.

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