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Ученые бьют тревогу: Австралия рискует засохнуть

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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19 февраля, 16:46
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Записи кернов антарктического льда показали, что риск засухи в восточной Австралии больше, чем предполагалось
Австралии грозит катастрофическая засуха
Австралии грозит катастрофическая засуха

Исследование Австралийской антарктической программы и Университета Ньюкасла имеет важные последствия для безопасности и управления водными ресурсами во всем мире.

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Команда ученых изучала 150-летние наблюдения за индексом изменчивости климата, который контролирует десятилетние засухи и риски наводнений в восточной Австралии, пишет Phys.

Их сравнили с реконструкцией индекса, основанной на 2000-летних климатических записях из антарктических ледяных кернов.

Исследование показало, что отрицательные или влажные периоды намного короче и реже, чем положительные или сухие фазы.

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Влажные фазы длились в среднем семь лет и происходили в 10% случаев, тогда как сухие фазы длились в среднем 61 год.

Это может иметь катастрофические последствия почти для всех водосборных бассейнов в восточной Австралии.

Ранее мы писали, что крушение корабля времен Второй мировой войны грозит планете экологической катастрофой.

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Также мы писали, что новое изобретение ученых очищает воздух лучше деревьев. В штате Аризона разработали механический лес, поглощающий углерод в тысячи раз эффективнее природных аналогов.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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