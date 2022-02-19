Вчені б'ють на сполох: Австралія ризикує засохнути

Записи кернів антарктичного льоду показали, що ризик посухи у східній Австралії більший, ніж передбачалося

Австралії загрожує катастрофічна посуха

Дослідження Австралійської антарктичної програми та Університету Ньюкасла має важливі наслідки для безпеки та управління водними ресурсами у всьому світі.

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Команда вчених вивчала 150-річні спостереження за індексом мінливості клімату, який контролює десятирічні посухи та ризики повеней у східній Австралії, пише Phys.

Їх порівняли із реконструкцією індексу, заснованої на 2000-літніх кліматичних записах з антарктичних крижаних кернів.

Дослідження показало, що негативні або вологі періоди набагато коротші та рідші, ніж позитивні чи сухі фази.

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Вологі фази тривали в середньому сім років і відбувалися у 10% випадків, тоді як сухі фази тривали загалом 61 рік.

Це може мати катастрофічні наслідки майже для всіх водозбірних басейнів у східній Австралії.

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