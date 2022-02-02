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Крушение корабля времен Второй мировой войны грозит планете экологической катастрофой

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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2 февраля, 11:21
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Всего в четырех километрах от побережья Швеции лежит затонувший корабль, который угрожает сотням километрам скандинавской береговой линии
В трюмах корабля остается более 170 тонн нефти
В трюмах корабля остается более 170 тонн нефти / Фото: Коллаж: Сегодня

"Скюттерен" затонул 80 лет назад и считается самым опасным кораблекрушением Швеции. Эксперты называют корабль бомбой замедленного действия. Ранее мы писали, что у берегов Британии рискует взорваться корабль Судного дня.

"Скюттерен" входил в состав торгового флота Норвегии в начале Второй мировой войны, а с приходом Германии была разработана операция по эвакуации кораблей в Великобританию.

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Но она провалилась – 31 марта 1942 года 10 кораблей отправились в Великобританию, но шесть из них были потоплены, а два вернулись в порт Гетеборга.

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Сейчас корабль находится на глубине 74 метра, а в его трюмах остается 170 тонн нефти. Самое страшное, что под воздействием среды толщина листов корпуса корабля уменьшилась с 1,5 см до всего 0,5 см и образовалась как минимум одна трещина.

Проблема усугубляется тем, что корпус находится в гораздо худшем состоянии, чем ожидали ученые.

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Тем не менее, если ничего не делать, огромное нефтяное пятно уничтожит уникальные экосистемы скандинавского побережья.

Также мы писали, что ледокол "Ноосфера" отправился в Антарктиду: что он везет украинским полярникам. Флагман украинского научно-исследовательского флота – ледокол "Ноосфера" отправится из Одесского порта в свой первый рейс в Антарктику.

Александр Трикиша
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