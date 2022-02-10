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Утечки метана увидели из космоса: кто больше всего загрязняет Землю

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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10 февраля, 15:58
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Используя спутниковые данные, исследователи нанесли на карту массивные шлейфы метана, выделяемого в результате деятельности человека
Выбросы метана более опасны, чем углекислый газ
Выбросы метана более опасны, чем углекислый газ / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Метан является вторым по распространенности парниковым газом, выбрасываемым в атмосферу Земли после углекислого газа, и в краткосрочной перспективе более опасен для климата, чем углекислый газ.

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По данным Климатического портала Массачусетского технологического института, тонна метана, выброшенного в атмосферу, задерживает примерно в 80 раз больше тепла, чем тонна углекислого газа за 20-летний период.

Чтобы измерить выбросы метана исследователи изучили изображения метана в атмосфере, полученные с помощью прибора для мониторинга тропосферы на борту спутника Европейского космического агентства Sentinel-5P.

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Исследователи обнаружили, что около двух третьих видимых источников, производящих более 27,5 тонн метана в час, связаны с добычей нефти и газа, а оставшаяся треть разделена между добычей угля, сельским хозяйством и управлением отходами.

Туркменистан имел самые высокие оценочные выбросы метана в течение периода исследования, за ним следуют Россия, США, Иран, Казахстан и Алжир, пишет livescience.com.

Однако исследователи не смогли измерить метановые шлейфы в таких областях, как Пермский бассейн США или места добычи нефти в Канаде и Китае, потому что общие выбросы в этих регионах были слишком высокими, чтобы различить отдельные ультра-излучатели.

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Предотвращение этих метановых шлейфов для экологии планеты будет эквивалентно удалению с дорог 20 миллионов автомобилей на один год.

Ранее мы писали, что крушение корабля времен Второй мировой войны грозит планете экологической катастрофой.

Также мы писали, что новое изобретение ученых очищает воздух лучше деревьев. В штате Аризона разработали механический лес, поглощающий углерод в тысячи раз эффективнее природных аналогов.

Александр Трикиша
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