Три миллиарда человек никогда не пользовались интернетом

По данным ООН, примерно 2,9 миллиарда человек никогда не имели доступа к глобальной сети. Большинство проживает в развивающихся странах

Треть людей не видели интернет в глаза / Фото: Pixabay

Примерно треть населения планеты Земля никогда не имела доступа к интернету, хотя количество подключенных неуклонно растет.

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Всего 2,9 миллиарда человек никогда не пользовавались интернетом, 96% из них проживают в развивающихся странах, выяснили в ООН.

Международный союз электросвязи при ООН обещает подготовить и построить необходимые точки для обеспечения интернетом оставшихся людей.

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Тем временем количество тех, кто подключается к Сети, за последний год увеличилось. Так, с 2019 года к интернету подключились еще 782 млн человек.

Частично COVID-ограничения стали причиной тому, что доступ к интернету появился у 4,9 млрд людей вместо 4,1 млрд.

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Пожилые люди, женщины и жители сельской местности чаще входят в число тех, кому интернет недоступен, разрыв сильнее в развивающихся странах.

Напомним, ранее мы писали, зачем Facebook переименовали в Meta и что такое метавселенная.