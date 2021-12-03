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Три миллиарда человек никогда не пользовались интернетом

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
3 декабря, 07:30
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По данным ООН, примерно 2,9 миллиарда человек никогда не имели доступа к глобальной сети. Большинство проживает в развивающихся странах
Треть людей не видели интернет в глаза
Треть людей не видели интернет в глаза / Фото: Pixabay

Примерно треть населения планеты Земля никогда не имела доступа к интернету, хотя количество подключенных неуклонно растет.

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Всего 2,9 миллиарда человек никогда не пользовавались интернетом, 96% из них проживают в развивающихся странах, выяснили в ООН.

Международный союз электросвязи при ООН обещает подготовить и построить необходимые точки для обеспечения интернетом оставшихся людей.

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Тем временем количество тех, кто подключается к Сети, за последний год увеличилось. Так, с 2019 года к интернету подключились еще 782 млн человек.

Частично COVID-ограничения стали причиной тому, что доступ к интернету появился у 4,9 млрд людей вместо 4,1 млрд.

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Пожилые люди, женщины и жители сельской местности чаще входят в число тех, кому интернет недоступен, разрыв сильнее в развивающихся странах.

Напомним, ранее мы писали, зачем Facebook переименовали в Meta и что такое метавселенная.

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Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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