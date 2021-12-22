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Telegram скроет спойлеры в текстах о кино и сериалах

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
22 декабря, 18:30
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Telegram работает над тем, чтобы защитить пользователей от спойлеров в текстах о кино и сериалах – это можно будет сделать перед отправкой сообщений
Telegram позволит защитить получателя сообщений от спойлеров
Telegram позволит защитить получателя сообщений от спойлеров

Эта опция скрыта в меню стилей, которое появляется при выделении текста и длительном нажатии.

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Как только пользователь нажмет "Отправить", сообщение со спойлерами заменится нечеткими пиксельными данными вместо фактических слов и предложений, сообщили в поддержке Android.

Исходный текст сообщения отобразится для получателя только при нажатии на него – то есть читатель сам решит, хочет ли прочитать спойлер.

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При этом, кроме значка глаза, ничто не будет говорить о том, что в сообщении скрыта информация такого рода, поэтому пользователям придется привыкнуть к новому формату.

Позже приложение также может подобным образом скрыть не только текст, но мультимедийные файлы.

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Судя по всему, функция будет поддерживаться сразу на всех платформах – как iOS, так и Android.

Напомним, ранее Telegram добавил новые 20 наборов стикеров к Йолю и Рождеству.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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