Telegram начинает тестировать рекламные сообщения. Как это скажется на пользователях?

Рекламные сообщения коснутся только крупных каналов в мессенджере

Павел Дуров запустил тестовый режим рекламных сообщений в Telegram/Коллаж: Сегодня

В популярном мессенджере Telegram начинают тестировать рекламные сообщения. У пользователей они уже начали появляться.

Первое рекламное сообщение появилось в Telegram от основателя Павла Дурова.

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Что известно о рекламных сообщениях?

Как сообщил основатель мессенджера Павел Дуров, Telegram не будет демонстрировать рекламных сообщений в списке чатов, личных разговорах или в группах. Реклама будет касаться только крупных каналов. Кроме того, для показа рекламы не будут использоваться личные данные.

Заметят ли изменения пользователи?

Дуров уверяет, что большинство пользователей мессенджера даже не заметят изменения, поскольку реклама в Telegram будет ненавязчивой и доступной только на больших каналах. К тому же она не будет персонализированной, а будет зависеть от тематики канала.

"В каналах Telegram сейчас встречается реклама, которую публикуют владельцы Telegram-каналов в виде обычных сообщений. Официальные рекламные сообщения, которые внедряет Telegram, будет гораздо комфортнее для пользователей. Доход от таких рекламных объявлений позволит Telegram дальше предоставлять пользователям бесплатный и неограниченный сервис", – отметил Павел Дуров.

"Пророссийские" Telegram-каналы

СНБО составил список пророссийски настроенных Telegram-аккаунтов и каналов. Речь пока не идет о блокировании этих каналов на территории Украины. К списку отнесли каналы:

Реклама

Klymenko Time

VESTI

Шептун

First

Новоstnoy.

Аккаунты персональных блогов:

Юрий Ткачёв,

Андрей Манчук,

Корнилов,

Максим Могильницкий,

Вадим Рабинович,

Moroz.Live.

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