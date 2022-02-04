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Тела погибших альпинистов обнажились из-за быстрого таяния ледников Эвереста

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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4 февраля, 11:17
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Изменение климата, вызванное деятельностью человека, приводит к таянию ледников на самой высокой горе на Земле Эвересте. Такая тенденция вызывает тревогу у ученых
Скорость таяния ледников Эвереста беспокоит ученых
Скорость таяния ледников Эвереста беспокоит ученых / Фото: Pixabay

Группа ученых-климатологов в рамках экспедиции в 2019 году провела измерения горного ледника Южное седло, расположенного непосредственно перед восхождением на вершину.

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Оказалось, что за последние несколько десятилетий ледник превратился из легкого снежного покрова в более плотный лед, который стал поглощать больше солнечного излучения, а это означает, что он быстрее тает, в результате чего твердая вода превращается в водяной пар и ледник становится тоньше.

Эверест. Фото: Pixabay

За 25 лет произошло истончение примерно на около 50 метров – это значит, что ледник уменьшался в более чем в 80 раз быстрее, чем накапливался.

С 1990-х годов было утрачено около 2000 лет накопления льда, а в будущем скорость увеличится еще больше.

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Исследователи предполагают, что ледники исчезают так быстро, что это изменит подход экспедиторов к восхождению на гору в ближайшие десятилетия, ведь скалистая коренная порода под снегом будет обнажаться все больше.

Таяние ледников повлияет на восхождение туристов
Таяние ледников повлияет на восхождение туристов / Фото: Pixabay

Еще три года назад операторы экспедиций на Эвересте отметили, что уменьшение снежного и ледяного покрова обнажает тела альпинистов, погибших во время восхождения.

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Однако главная проблема кроется в том, что около 1 миллиарда человек в регионе зависят от талой пресной воды с ледников Гималаев. Быстрое истощение ресурсов в будущем может создать нехватку воды в регионе.

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