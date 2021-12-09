Техно
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Переговоры Байден - Путин ⚽ Заря - Буде-Глимт: онлайн 💡 Запрет пакетов 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Техно

SpaceX запустила на орбиту телескопы для изучения черных дыр и пульсаров

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
9 декабря, 12:17
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Американская компания SpaceX вывела на орбиту астрофизическую обсерваторию Imaging X-ray Polarimetry Explorer
Space X вывел на орбиту лабораторию для изучения черных дыр
Space X вывел на орбиту лабораторию для изучения черных дыр

Орбитальная обсерватория IXPE оснащена тремя телескопами от Ball Aerospace & Technologies, которые займутся изучением пульсаров, квазаров и черных дыр.

Читайте также: Наращивает обороты? Китай запустил в космос одновременно пять спутников

Реклама

Ракета стартовала в 8:00 по Киеву с космодрома во Флориде, сообщает Twitter SpaceX.

Американская компания вывела аппарат весов в 320 кг на орбиту в рамках проекта NASA совместно с Итальянским космическим агентством с помощью ракеты-носителя Falcon 9.

Целью миссии является дальнейшее исследование космических объектов, находящихся на большом расстоянии от Солнечной системы.

Реклама

Читайте также: Бабочка, формирующая планеты: телескоп снял ультратонкую туманность-хамелеон

Также обсерватория будет собирать данные об активных ядрах других галактик. Собранная информация поможет ученым лучше понять устройство Вселенной.

Миссия рассчитана на 2 года, а стоимость проекта составила около 188 млн долларов.

Реклама

Напомним, ранее NASA запустило вертолет на Марсе, но у него возникли проблемы со связью.

Кроме того, гендиректор Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер предупредил, что Space X контролирует больше трети спутников на орбите Земли.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости
Техно
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Украина в космосе

Рисунок 8-летней украинки украсит ракету, которая отправится исследовать самую большую планету Солнечной Системы

Ухты!
Открываем космос
Первое фото Земли из космоса
Фото было сделано с помощью нацистской ракеты
Как это было
Лучшие камерофоны 2021 года
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять