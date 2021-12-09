SpaceX запустила на орбиту телескопы для изучения черных дыр и пульсаров

Американская компания SpaceX вывела на орбиту астрофизическую обсерваторию Imaging X-ray Polarimetry Explorer

Space X вывел на орбиту лабораторию для изучения черных дыр

Орбитальная обсерватория IXPE оснащена тремя телескопами от Ball Aerospace & Technologies, которые займутся изучением пульсаров, квазаров и черных дыр.

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Ракета стартовала в 8:00 по Киеву с космодрома во Флориде, сообщает Twitter SpaceX.

Американская компания вывела аппарат весов в 320 кг на орбиту в рамках проекта NASA совместно с Итальянским космическим агентством с помощью ракеты-носителя Falcon 9.

Целью миссии является дальнейшее исследование космических объектов, находящихся на большом расстоянии от Солнечной системы.

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Также обсерватория будет собирать данные об активных ядрах других галактик. Собранная информация поможет ученым лучше понять устройство Вселенной.

Миссия рассчитана на 2 года, а стоимость проекта составила около 188 млн долларов.

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Напомним, ранее NASA запустило вертолет на Марсе, но у него возникли проблемы со связью.

Кроме того, гендиректор Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер предупредил, что Space X контролирует больше трети спутников на орбите Земли.