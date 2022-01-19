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Спутники на орбиту, ракета – в море: Илон Маск продолжает завоевывать космос

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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19 января, 08:26
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Компания Илона Маска SpaceX успешно отправила на орбиту еще полсотни спутников Starlink. Теперь их на орбите более двух тысяч
Falcon 9 отправил на орбиту еще 49 спутников Starlink
Falcon 9 отправил на орбиту еще 49 спутников Starlink

Двухступенчатая ракета SpaceX Falcon 9 с 49 спутниками Starlink стартовала сегодня около 4 утра по киевскому времени из Космического центра Кеннеди во Флориде.

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Примерно через девять минут первая ступень ракеты опустилась на Землю и приземлилась на беспилотный корабль SpaceX A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане у побережья Флориды.

Вторая ступень Falcon 9 вывела на орбиту все 49 спутников примерно через 15 минут.

Сегодняшний запуск стал 36-й специализированной миссией SpaceX Starlink. На данный момент количество запущенных спутников превысило 2000.

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Это была 10-я успешная посадка для этого конкретного ускорителя, который ранее запустил шесть специальных миссий Starlink, спутник GPS III-3 для вооруженных сил США, спутник Turksat 5A для Турции и миссию Transporter 2, которая подняла 85 малых спутников и три корабля Starlink.

Контекст.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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