Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
СЕГОДНЯ Техно

Xiaomi придумала универсальный телефон

Александр Безуглый Александр Безуглый редактор проекта Техно
7 июля, 16:15
Копировать ссылку
Инженеры Xiaomi снова удивили фанатов нестандартным прототипом телефона
Прототип нового телефона Xiaomi
Прототип нового телефона Xiaomi / Фото: ixbt.com

Производители телефонов, похоже, гонятся за новым трендом – раскладными телефонами. Xiaomi решили не отставать от Samsung, анонсировавшей особый Gazaxy Z Flip и уже успели выпустить свой телефон в этом году.

После того, как Xiaomi подала патент на складной телефон в Нацуправление интеллектуальной собственностью Китая в феврале 2020 года – все поняли, в какую сторону двигается компания, а вышедший Mi Mix Fold подтвердил эти теории.

"Это будет смартфон будущего" – сказали в своей статье специалисты LetsGoDigital.

Да, это был, по сути, переделанный Samsung Galaxy Fold – но это была лишь проба пера. Позже вышел концептуальный Mi Mix Alpha который приняли с опаской – экран сгибался по наружной плоскости и носить такой телефон в кармане было очень опасно. Да и сам дизайн был странный.

Xiaomi MiMix Alpha с неудобным внешним экраном так и не смог стать популярным
Xiaomi MiMix Alpha с неудобным внешним экраном так и не смог стать популярным / Фото: xiaomi.ua

Теперь компания запатентовала что-то совсем невообразимое – экран буквально обёрнут вокруг корпуса, снизу появится "борода" и как этим пользоваться – вообще непонятно. Но гиганты вроде Samsung и Xiaomi могут себе позволить такие эксперименты. Удивительно, что к ним не присоединились инженеры Apple.

Учитывая доступную информацию – можно предположить, что это – не окончательный вариант и дизайн будут дорабатывать, однако сама идея двустороннего экрана и сгибаемого смартфона прочно засела в головах разработчиков, а значит в будущем именно такие модели будут набирать популярность.

Ранее мы рассказали о Realme GT2 – первом флагмане с суперсовременным процессором.

Напомним, что цена Samsung Galaxy Z Flip3 очень удивила фанатов.

Александр Безуглый
Александр Безуглый редактор проекта Техно

Технологии, игры, IT - знаю о них довольно много и в каждой сфере успел поучаствовать непосредственно. Понимаю почему "Warcraft уже не тот", чем новый iOS лучше предыдущего и почему будущее - за искусственным интеллектом. Работаю в Segodnya.ua с июня 2021 года.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Новости технологий и гаджетов
Больше новостей
Хосты из будущего
Мулы
Неожиданные события, которые не только лежат за пределами наших знаний, но и за пределами нашего понимания того, как устроен мир
Просвещаться
Автомобильный гороскоп
Какой ты автомобиль?
Узнать
Цитата дня

Рабочие места с предприятий и из офиса перенесут в дом — это, по-видимому, наиболее удивительная особенность цивилизации Третьей волны

Элвин Тофлер «Третья волна», 1980 Американский футуролог, социолог, философ
Самые популярные в Украине

Samsung

Galaxy Note 20 5G

Apple

iPhone 12

Apple

iPhone SE (2-го поколения)

Samsung

Galaxy S20

Google

Pixel 4a 5G
Тест-драйв
Самый дорогой спорткар Киева
14 тысяч гривен за 60 минут
И как оно?

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять