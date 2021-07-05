iPhone 13 получит обратную зарядку как у Samsung

Новый смартфон Apple будет оснащён зарядной катушкой большего размера и мощными магнитами

iPhone 13 с реверсивной зарядкой / Фото: Сегодня

Новое поколение iPhone с iOS 15 наконец станет "автономным" и вы сможете зарядить свои часы Apple Watch, наушники AirPods или даже другой телефон с функцией беспроводной зарядки от собственного девайса. Разумеется, это не превращает новый iPhone в универсальный павербанк (батарея в "яблочных" телефонах всегда была слабой), но оживить ненадолго свои наушники во время поездки – не составит проблем.

Об этом рассказал Макс Вайнбах в своём YouTube.

Ожидается, что смартфоны будут подавать реверсивную зарядку только на устройства с технологией Qi.

Фанаты марки ждали обратную зарядку еще в iPhone 11 и 12, но она так и не появилась – были лишь слухи о возможной реализации и утечки информации из Федеральной комиссии связи США.

iPhone 12 в котором ожидали функцию реверсивной зарядки / Фото: REUTERS

Так же редактор ресурса XDA Developers Макс Вайнбах в своём видео сообщил, что 13-я серия будет поддерживать запись портретных видео и появится возможность добавлять динамическое размытие как на фото, так и на видео. Эти опции будут уже в стандартном приложении камеры iOS 15. Отметим, что на Android-смартфонах функции размытия были еще в Huawei Mate 20 Pro в 2018 году, а реверсивная зарядка – в Samsung S10 в 2019 году.

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