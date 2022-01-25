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Выжить в аду: NASA хочет отправить людей на Венеру

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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25 января, 07:25
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Лаборатория реактивного движения NASA готовит миссии, которые позволяют выжить при экстремальных температурах и атмосферном давлении Венеры
Ученые пытаются понять, как Венера превратилась ад
Ученые пытаются понять, как Венера превратилась ад / Фото: NASA

Цель ученых – с помощью будущих миссий "Дискавери" понять, как планета превратилась в "адский мир", имея много характеристик, схожих с Землей.

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По мнению исследователей, именно Венера могла быть первым обитаемым миром в Солнечной системе, с океаном и климатом, напоминающими наши условия, пишет NASA.

Вторая планета скрывает огромное количество информации, которая может помочь лучше понять Землю и планеты за пределами нашей звездной системы.

Кроме того, ученые считают, что со временем люди могли бы терраформировать Марс и Венеру, сделав их пригодными для жизни.

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Группа ученых из Массачусетского технологического института также хочет отправить несколько миссий для поиска признаков жизни в облаках Венеры.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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