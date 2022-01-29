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Samsung анонсировала необычный Z-образный смартфон-планшет (фото)

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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29 января, 14:47
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Samsung разрабатывает новый смартфон со встроенным стилусом S Pen – устройство складывается в двух местах в форме буквы Z
Samsung создает необычный телефон, раскладывающийся в планшет
Samsung создает необычный телефон, раскладывающийся в планшет

После сложения телефона две трети экрана прячутся внутрь, и устройство напоминает обычный смартфон.

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Новое устройство, которое в развернутом виде по сути становится планшетом со стилусом, описывает один из свежих патентов южнокорейской компании, пишет Droid News.

При открытии смартфона пользователь получает один большой дисплей, что позволяет отказаться от дополнительного экрана, который есть, например, в Galaxy Z Fold3.

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От предыдущих аналогичных Z-образных концептов новая версия отличается углублениями в корпусе, где хранится и заряжается стилус S Pen в сложенном виде.

Чтобы перо не выпадало при открытии устройства, оно дополнительно удерживается магнитами, аналогично тому, как это реализовано в планшетах компании.

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Стоит отметить, что это не первый патент Samsung на складной смартфон с S Pen. Кроме того, у компании уже есть стилус S Pen Fold Edition – специально для устройств с гибкими экранами.

Ранее мы писали:

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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