Samsung анонсировала необычный Z-образный смартфон-планшет (фото)

После сложения телефона две трети экрана прячутся внутрь, и устройство напоминает обычный смартфон.
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Новое устройство, которое в развернутом виде по сути становится планшетом со стилусом, описывает один из свежих патентов южнокорейской компании, пишет Droid News.
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При открытии смартфона пользователь получает один большой дисплей, что позволяет отказаться от дополнительного экрана, который есть, например, в Galaxy Z Fold3.
От предыдущих аналогичных Z-образных концептов новая версия отличается углублениями в корпусе, где хранится и заряжается стилус S Pen в сложенном виде.
Чтобы перо не выпадало при открытии устройства, оно дополнительно удерживается магнитами, аналогично тому, как это реализовано в планшетах компании.
Стоит отметить, что это не первый патент Samsung на складной смартфон с S Pen. Кроме того, у компании уже есть стилус S Pen Fold Edition – специально для устройств с гибкими экранами.
Ранее мы писали:
- На выставке CES-2022 Samsung презентовал умное устройство 3 в 1: оно совмещает в себе проектор, умную колонку и источник света.
- Кроме того, для всех своих будущих телевизоров компания сделала пульт, заряжающийся от Wi-Fi.
- Также сообщалось, что Samsung официально представила Galaxy S21 FE. В Украине его цена стартует от 23 тысяч гривен.
- Кроме того, через некоторое время компания откажется от Android и переведет смартфоны и другие устройства на операционную систему Google Fuchsia.