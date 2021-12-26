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Физики придумали искусственный интеллект, имитирующий мозг человека

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
26 декабря, 18:45
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Ученые создали синапс для искусственного интеллекта, который имитирует сигналы подобным человеческому мозгу образом
Искусственный интеллект сможет работать, как мозг человека
Искусственный интеллект сможет работать, как мозг человека / Фото: Pixabay

Благодаря идее ученых из из Сингапурского университета технологии и дизайна искусственный разум в будущем смогут запускать на компактных устройствах.

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Новая технология будет работать с использованием ультратонких 2D-материалов и отрицательно заряженных атомов серы, пишет semiconductor.

Взаимодействуя с электрическим полем, эти атомы смогут переключать фазы ИИ между спящим и активным режимом, подобно нейронам мозга человека.

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Таким образом у инженеров получится имитировать около ста триллионов синапсов живого мозга.

Технология работает при комнатной температуре, что сильно облегчает создание компактного искусственного мозга.

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Напомним, ранее мини-мозг из лаборатории научили играть в пинг-понг, воображая себя ракеткой.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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