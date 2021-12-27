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Оттолкнул от себя: эмоциональный робот-гуманоид схватил человека за руку

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
27 декабря, 08:40
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Робот Ameca, который уже умеет имитировать эмоции человека, отстранил руку человека, когда тот дотронулся пальцем до его носа
Робот-гуманоид убрал руку человека, когда тот коснулся его лица
Робот-гуманоид убрал руку человека, когда тот коснулся его лица

Британские инженеры, создавшие робота-гуманоида по имени Ameca, опубликовали очередное видео эксперимента с ним.

Так, сначала человек водил пальцем перед лицом робота, и на видео Engineered Arts видно, как гуманоид следит за рукой.

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После серии движений инженер приближает ладонь к голове робота, но тот отстраняется. После этого ученый касается пальцем носа робота, и тот хватает его за руку, отводя ее в сторону.

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Как пояснили сами инженеры, Ameca реагирует на появление предметов (или же живых существ) в его личном пространстве.

"Это даже нас начинает пугать, но мы привыкли", – успокаивают ученые.

Напомним, гуманоид является платформой для тестирования робототехнических технологий. Ранее ученые показали, как он демонстрирует целый шквал эмоций – от радости до гнева.

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В том числе Ameca после запуска продемонстрировал удивление, когда рассматривал свои собственные руки.

Робот, правда, все еще не может ходить, но рано или поздно он встанет на ноги, обещают инженеры.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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