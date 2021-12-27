Оттолкнул от себя: эмоциональный робот-гуманоид схватил человека за руку

Робот Ameca, который уже умеет имитировать эмоции человека, отстранил руку человека, когда тот дотронулся пальцем до его носа

Робот-гуманоид убрал руку человека, когда тот коснулся его лица

Британские инженеры, создавшие робота-гуманоида по имени Ameca, опубликовали очередное видео эксперимента с ним.

Так, сначала человек водил пальцем перед лицом робота, и на видео Engineered Arts видно, как гуманоид следит за рукой.

Реклама

После серии движений инженер приближает ладонь к голове робота, но тот отстраняется. После этого ученый касается пальцем носа робота, и тот хватает его за руку, отводя ее в сторону.

Реклама

Как пояснили сами инженеры, Ameca реагирует на появление предметов (или же живых существ) в его личном пространстве.

"Это даже нас начинает пугать, но мы привыкли", – успокаивают ученые.

Напомним, гуманоид является платформой для тестирования робототехнических технологий. Ранее ученые показали, как он демонстрирует целый шквал эмоций – от радости до гнева.

Реклама

В том числе Ameca после запуска продемонстрировал удивление, когда рассматривал свои собственные руки.

Робот, правда, все еще не может ходить, но рано или поздно он встанет на ноги, обещают инженеры.