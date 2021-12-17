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Ступеньки не помеха: робот-помощник научился обходить препятствия, разнося бокалы

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
17 декабря, 17:38
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Hyundai представил мобильную платформу, которая поможет служебным роботам преодолевать препятствия – дома или в общественных местах
Новый робот может носить стекло, преодолевая препятствия
Новый робот может носить стекло, преодолевая препятствия

Автопроизводитель представил Mobile Eccentric Droid или MobED – новую мобильную платформу для преодоления самых сложных поверхностей и неровностей.

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Каждое колесо робота оснащено независимыми системами управления, которые позволяют ему вращаться на месте и двигаться в любом направлении, пишет engadget.

Робот может регулировать высоту каждого из колес независимо друг от друга и при этом переносить хрупкие вещи из стекла.

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В целом платформа составляет примерно 66 см в длину, 58 см в ширину и 33 см в высоту. Батарея емкостью 2 кВтч позволяет роботу проехать около четырех часов без подзарядки.

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Помимо сервисов производителя, MobED может помочь киноиндустрии, когда съемочные группы могут устанавливать технику на платформу, и для доставки.

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Компания не уточнила, планирует ли запустить массовые продажи нового робота-помощника.

Напомним, ранее ученые спросили ИИ о будущем, и он рассказал, что роботы не будут этичными, но мозг человека сольется с машиной.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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