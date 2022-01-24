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Радуга на Марсе: ученые раскрыли секрет ее появления

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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24 января, 16:56
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Даже во взрослом возрасте мы как дети радуемся, когда видим в небе радугу. Обычное природное явление очень полюбилось человечеству. Давайте узнаем, как обстоят дела на других планетах
На Марсе может быть радуга?
На Марсе может быть радуга? / Фото: Getty Images

В разреженной атмосфере Марса есть водяные облака, так почему бы не быть радуге? Возможно, вы даже видели изображение, сделанное марсоходом, с дугой в небе.

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К сожалению, это была не радуга, а обычный блик. Ученые утверждают: на Марсе не может быть радуги.

Марсианская радуга оказалась бликом. Фото: NASA

Почему на Марсе не может быть радуги

На Земле радуга появляется в результате того, что солнечный свет входит в сферическую каплю, отражается от ее задней стенки и возвращается назад.

Но марсианские облака находятся намного ниже точки замерзания, поэтому получить капли жидкости для создания радуги невозможно – просто не хватит воды для конденсации.

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Марсоход сделал панорамное фото поверхности "Красной планеты"
Марсоход сделал панорамное фото поверхности "Красной планеты"

Они должны быть более чем в 10 раз больше, чтобы образовалась радуга из в тысячу раз большего количества воды.

А снег не способствует повелению радуги, так как имеет сложную форму. Поэтому мы не видим радугу зимой даже на Земле, пишет scitechdaily.com.

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А другие погодные явления?

Хотя на Марсе нет радуги, есть много земных погодных явлений. На Красной планете можно наблюдать облака.

А еще бывают пыльные бури и ветра, раздувающие облака и пыль. Кстати, недавно одна из таких бурь марсианский робот NASA вынужден был уйти в спячку.

Хроника изучения Марса:

Александр Трикиша
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