Радуга на Марсе: ученые раскрыли секрет ее появления

В разреженной атмосфере Марса есть водяные облака, так почему бы не быть радуге? Возможно, вы даже видели изображение, сделанное марсоходом, с дугой в небе.
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К сожалению, это была не радуга, а обычный блик. Ученые утверждают: на Марсе не может быть радуги.
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Почему на Марсе не может быть радуги
На Земле радуга появляется в результате того, что солнечный свет входит в сферическую каплю, отражается от ее задней стенки и возвращается назад.
Но марсианские облака находятся намного ниже точки замерзания, поэтому получить капли жидкости для создания радуги невозможно – просто не хватит воды для конденсации.
Они должны быть более чем в 10 раз больше, чтобы образовалась радуга из в тысячу раз большего количества воды.
А снег не способствует повелению радуги, так как имеет сложную форму. Поэтому мы не видим радугу зимой даже на Земле, пишет scitechdaily.com.
А другие погодные явления?
Хотя на Марсе нет радуги, есть много земных погодных явлений. На Красной планете можно наблюдать облака.
А еще бывают пыльные бури и ветра, раздувающие облака и пыль. Кстати, недавно одна из таких бурь марсианский робот NASA вынужден был уйти в спячку.
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