Марс мог быть холодным и влажным: ученые смоделировали прошлое Красной планеты

Ученые имеют противоречивые доказательства существования океана на Марсе, но в то же время есть многочисленные свидетельства существования рек, озер и ручьев.
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Тем не менее, другие ученые также обнаружили свидетельства цунами, что очень убедительно свидетельствует о присутствии океана.
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Проблемы в поминании истории климата Марса заключается в том, что для существования океана планета должна быть теплой и влажной.
Если бы не было океана, планета, вероятно, была холодной и сухой. Но ученые предложили третий вариант – холодная и влажная планета.
Они предполагают, что океан мог бы существовать, несмотря на низкие температуры, если бы в атмосфере было достаточно водорода. Если бы только 10 процентов атмосферы состояло из водорода, а остальное – из углекислого газа, этого было бы достаточно, чтобы создать небольшой парниковый эффект.
В этих условиях океан был бы близок к точке замерзания, но все же мог существовать. Скорее всего, он бы был в северной части планеты из-за наличия там массивного низменного бассейна.
В этом случае они предполагают, что большие части южных частей планеты были покрыты льдом, а ледники вырезали участки суши, ведущие к океану.
Включив эту информацию в свои модели, они обнаружили, что их сценарий может объяснить, как мог выглядеть Марс примерно 3 миллиарда лет назад, сообщает phys.org.
Ранее мы писали, что ученые готовятся к сюрпризам о жизни на Марсе: когда их ждать. Десятилетия исследования Красной планеты беспилотными зондами могут доказать наличие жизни на Марсе.