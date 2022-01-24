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Веселка на Марсі: вчені розкрили секрет її появи

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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24 січня, 16:56
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Навіть у дорослому віці ми, як діти, радіємо, коли бачимо в небі веселку. Звичайне природне явище дуже сподобалося людству. Давайте дізнаємося, як справи на інших планетах
Чи може бути веселка на Марсі?
Чи може бути веселка на Марсі? / Фото: Getty Images

У розрідженій атмосфері Марса є водяні хмари, то чому б не бути веселці? Можливо, ви навіть бачили зображення зроблене марсоходом з дугою в небі.

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На жаль, це була не веселка, а звичайний відблиск. Вчені стверджують: на Марсі не може бути веселки.

Марсіанська веселка виявилася відблиском. Фото: NASA

Чому на Марсі не може бути веселки

На Землі веселка з'являється внаслідок того, що сонячне світло входить у сферичну краплю, відбивається від її задньої стінки та повертається назад.

Але марсіанські хмари знаходяться набагато нижче за точку замерзання, тому отримати краплі рідини для створення веселки неможливо – просто не вистачить води для конденсації.

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Марсохід зробив панорамне фото поверхні "Червоної планети"
Марсохід зробив панорамне фото поверхні "Червоної планети"

Вони мають бути більш ніж у 10 разів більше, щоб утворилася веселка з тисячі разів більшої кількості води.

А сніг не сприяє появі веселки, тому що має складну форму. Тому ми не бачимо веселку взимку навіть на Землі, пише scitechdaily.com.

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А інші погодні явища?

Хоча на Марсі немає веселки, є багато земних погодних явищ. На Червоній планеті можна побачити хмари.

А ще бувають пильні бурі та вітри, що роздмухують хмари та пил. До речі, нещодавно одна з таких бур марсіанський робот NASA змушений був піти у сплячку.

Хроніка вивчення Марса:

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні Більше статей автора
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Олександра Захарова

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