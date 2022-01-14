Путь на Марс: в космос отправят ракету, целиком напечатанную на 3D-принтере

Американский стартап под названием Relativity Space в 2022 году отправит в космос ракету, полностью созданную с помощью 3D-печати

Напечатанная на 3D-принтере ракета отправится в полет уже в начале 2022 года / Фото: space.com

Первый испытательный полет от Relativity состоится уже в начале года, когда компания планирует проверить жизнеспособность новой ракеты Terran 1.

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Это не просто полностью напечатанная на 3D-принтере двухступенчатая ракета-носитель, но и самый большой из когда-либо напечатанных металлических объектов, пишет Space.

Полная печаль ракеты может занимать до двух месяцев, фото Space.com

Ракета имеет высоту 35 метров и диаметр 2,3 метра. Terran 1 может доставлять на орбиту максимальную полезную нагрузку до 1,25 тонны.

Тем временем компания уже работает над следующей ракетой – Terran R, которая будет пригодна для повторного использования, в отличие от первой одноразовой модели.

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Terran R почти вдвое больше первого прототипа, она имеет высоту 66 м и ширину 4,9 м и сможет запускать на орбиту более 20 тонн груза. Ее хотят запустить в 2024 году.

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Обе ракеты будут стартовать с площадки космической станции на мысе Канаверал на побережье Флориды, откуда обычно запускается и Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска.

3D-печать, как поясняют создатели Terran, упрощает цепочку поставок, ведь вся ракета-носитель изготавливается только из четырех необработанных металлов.

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Технологии 3D-печати использует не только Relativity. SpaceX, Boeing и Blue Origin также интегрировали в свои ракеты различные детали, напечатанные на 3D-принтере.

Но полная сборка будет проще и эффективнее, уверены в Relativity, ведь ракету обычно собирают около 2 лет, а с 3D-принтером процесс с учетом поставки сырья займет 60 дней.

В перспективе компания надеется отправлять свои ракеты на Марс, и уже там 3D-печать пригодится для создания промышленной базы.

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