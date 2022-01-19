Техно
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💼 Суд над Порошенко 🌊 Крещение-2022 ✈ Блинкен в Украине 🔔 Угроза войны с Россией
СЕГОДНЯ Техно

Марсу нужны колонизаторы: Маск наехал на ООН из-за рождаемости

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
19 января, 15:02
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Основатель SpaceX Илон Маск заявил о снижении рождаемости в мире и призвал международное сообщество обратить на это внимание
Илон Маск призвал подумать о вымирании населения
Илон Маск призвал подумать о вымирании населения / Фото: Getty Images, Pixabay

Миллиардер назвал прогнозы Организации Объединенных Наций о перенаселении "полной ерундой" и подчеркнул, что людей может не хватить ни для Земли, ни для колонизации Марса.

Читайте также: Илон Маск показал башню, которая будет лапами ловить ступени Starship

Реклама

В доказательство он привел статьи о падении рождаемости в США и о том, что к концу века население крупнейших стран мира сильно уменьшится.

Он предложил умножить прошлогоднюю рождаемость на ожидаемую продолжительность жизни.

"Мы должны гораздо больше беспокоиться о коллапсе населения", – подчеркнул миллиардер.

По данным, которые привел Маск в ссылках к основному твиту, рождаемость в США достигла очередного рекордно низкого уровня, упав на 4% в 2020 году, пишет NPR.

Реклама

Читайте также: Пара тысяч спутников – это "пустяк": Илон Маск заявил, что в космосе хватит места всем

Кроме того, BBC сообщает, что к концу века население 23 стран, включая Испанию и Японию, сократится вдвое. Страны также ждет резкое старение населения.

Маск считает, что людей для освоения Красной планеты будет недостаточно, фото Pixabay

В 2021 году в Японии родились около 800 тысяч детей, чья ожидаемая продолжительность жизни составляет 85 лет, то есть, будущее население составит всего 68 млн, отметил Маск.

Реклама

Читайте также: Колонизация Марса откладывается: SpaceX запретили запуски Starship как минимум до весны

Эта цифра почти вдвое меньше нынешнего населения в 126 млн, подсчитал известный миллиардер. Это означает много городов-призраков, подчеркнул он.

Напомним, ранее Илон Маск предложил план, как спасти человечество от массового вымирания на Земле.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Техно
Показать еще
Реклама
Красная планета
Дневник марсохода
Интересно
ТОП публикация
Александра Захарова

Александра Захарова

Редактор Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
Последние новости
Больше новостей
X-Files
Мы не одни во Вселенной?
Что мы знаем об инопланетянах
Android VS iPhone
Какая ОС лучше?
Украина в космосе

Рисунок 8-летней украинки украсит ракету, которая отправится исследовать самую большую планету Солнечной Системы

Ухты!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

42161.36

Binance Coin (BNB)

463.88

Dogecoin (DOGE)

0.16

Litecoin (LTC)

136.59

Theta (THETA)

4.35

Лучшие камерофоны 2021 года
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Открываем космос
Первое фото Земли из космоса
Фото было сделано с помощью нацистской ракеты
Как это было
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

42161.36

Binance Coin (BNB)

463.88

Dogecoin (DOGE)

0.16

Ethereum Classic (ETC)

31.82

Litecoin (LTC)

136.59

Theta (THETA)

4.35

Купить криптовалюту

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять