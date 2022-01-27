Остановите Землю: что случится с людьми, если планета перестанет вращаться

Если бы Земля вдруг перестала вращаться вокруг своей оси, но продолжала бы – вокруг Солнца, климат бы резко изменился

Если Земля остановится, людей поразит радиация / Фото: Pixabay

Ученые рассказали, что, если бы планета неожиданно остановилась, то, как минимум, пропали бы обычные земные сутки.

Читайте также: Выжить в аду: NASA хочет отправить людей на Венеру

Реклама

День длился бы полгода, как и ночь. При этом днем планета бы сильно нагревалась, а ночью гораздо сильнее остывала, что изменило бы климат на Земле, пишет Space.

Большая разница температур между днем ​​и ночью вызвала бы сильные ветры: они столкнутся, создавая огромные смерчи размером с целые континенты.

Кроме того, пропало бы магнитное поле, которое создается благодаря вращению Земли.

Реклама

Без него излучение космической радиации достигнет Земли и поразит людей, а вот гравитация не исчезнет – вы по-прежнему останетесь на планете.

Надо понимать, что Земля вращается с момента своего рождения – 4,5 млрд лет. Единственное, что может временно остановить ее – это если в нее врежется другая планета.

Но при таком сценарии люди вряд ли выживут, так как начнется настоящий Апокалипсис, сравнимый с сюжетом фильма "Не смотри вверх".

Реклама

Ранее мы писали: