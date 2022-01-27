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Остановите Землю: что случится с людьми, если планета перестанет вращаться

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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27 января, 16:05
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Если бы Земля вдруг перестала вращаться вокруг своей оси, но продолжала бы – вокруг Солнца, климат бы резко изменился
Если Земля остановится, людей поразит радиация
Если Земля остановится, людей поразит радиация / Фото: Pixabay

Ученые рассказали, что, если бы планета неожиданно остановилась, то, как минимум, пропали бы обычные земные сутки.

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День длился бы полгода, как и ночь. При этом днем планета бы сильно нагревалась, а ночью гораздо сильнее остывала, что изменило бы климат на Земле, пишет Space.

Большая разница температур между днем ​​и ночью вызвала бы сильные ветры: они столкнутся, создавая огромные смерчи размером с целые континенты.

Кроме того, пропало бы магнитное поле, которое создается благодаря вращению Земли.

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Без него излучение космической радиации достигнет Земли и поразит людей, а вот гравитация не исчезнет – вы по-прежнему останетесь на планете.

Надо понимать, что Земля вращается с момента своего рождения – 4,5 млрд лет. Единственное, что может временно остановить ее – это если в нее врежется другая планета.

Но при таком сценарии люди вряд ли выживут, так как начнется настоящий Апокалипсис, сравнимый с сюжетом фильма "Не смотри вверх".

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Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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