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Радиация и давление: что случится с телами первых колонистов Марса

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
27 ноября, 19:35
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Астронавты, которых отправят на Красную планету и сразу обратно, уже не смогут вернуться на Марс из-за полученных доз радиации
Астронавты получат сильную дозу радиации, слетав на Марс и обратно
Астронавты получат сильную дозу радиации, слетав на Марс и обратно

Колонизация Марса не будет возможной, если ученые и инженеры не придумают, как защитить людей от другой гравитации, давления и радиации.

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Частично то, что может случиться с людьми на Красной планете, показано в телесериале "Экспансия", пишет Medium.

Илон Маск из SpaceX, напомним, надеется доставить человека на Марс уже к 2026 году. О чем стоило бы подумать при подготовке этой миссии?

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Радиация и давление

Радиация в космосе – реальная проблема, поэтому необходимо будет защитить добровольцев от нее в пути туда и обратно.

А говоря уже о пребывании на Марсе, нужно придумать, что делать с давлением воздуха. Получение кислорода для дыхания, конечно, довольно очевидная проблема.

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Но не все так просто, Красная планета испытывает недостаток не только кислорода, но и давления. Оно составляет всего около 0,6% от земного на уровне моря.

Представьте, что вы летите на высоте примерно девяти км, и окна вылетают наружу – кислород есть, но вы все равно умираете, потому что воздух слишком разрежен.

При этом давление на Марсе 0,6% эквивалентно не девяти земным км, это можно сравнить с давлением на высоте 30 км.

Долгий день на Марсе

Марсианский день на 40 минут длиннее нашего. Люди, работающие в НАСА над Марсианской научной лабораторией, переключаются на время Красной планеты.

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Члены команды MSL, делающие это, носят специальные часы Mars Time. Это означает, что вы начинаете свой день на 40 минут позже, в 9:00, затем в 9:40, затем в 10:20 и так далее.

Участники эксперимента выяснили, что они могут поддерживать эту модель максимум три месяца, а затем им приходится прерывать этот график.

Холодные пустыни Марса

Когда мы думаем о моделировании среды обитания на Марсе, на ум приходит какое-то отдаленное место в пустыне. Например, горный хребет Мауна-Лоа на острове Гавайи. Приятно, тепло и солнечно.

Но нужно понимать: Марс на самом деле очень холодный. Средняя температура на поверхности – примерно -63 С.

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Летом в некоторых местах температура может достигать 21 С, и это абсолютный максимум. Зимой на полюсах температура опускается до -140.

Чтобы попрактиковаться в жизни на Марсе, нужно фактически построить симулятор среды обитания посреди Антарктики в разгар зимы.

Солнечные вспышки и излучение

Попадание на Марс подвергает вас воздействию двух совершенно разных источников излучения.

Солнечные вспышки обеспечат обитателям поверхности "ванну" из рентгеновских лучей, гамма-лучей и потоков протонов и электронов.

Еще один источник излучения – не наше Солнце, а частицы, которые приходят извне Солнечной системы, в основном из других мест в нашей Галактике.

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На нашей планете мы защищены от всего этого магнитным полем Земли.

Даже с учетом разрабатываемой инженерами защиты астронавт, отправившись на Марс и обратно, получит такую дозу радиации, что снова вернуться с другой миссией он уже не сможет.

Когда собираются лететь?

Предварительный график от Илона Маска таков:

  • орбитальные испытания Starship – ноябрь 2021;
  • пилотируемая петля вокруг Луны – 2023;
  • грузовая миссия на Марс – 2024;
  • пилотируемый полет на Марс – 2026.

Что касается колонии, Space X надеется, что ее можно будет основать примерно через 50-100 лет. Напомним, ранее сообщалось, что Китай хочет отправить людей на Марс уже в 2033.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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