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От Македонского до русалочки Ариэль: художник оживил известных людей и персонажей

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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21 февраля, 21:03
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Бразильский художник Хидерли Диао, используя нейросети, превращает изображения известных исторических деятелей в современные портреты
Бразильский художник превратил портреты персонажей и исторических личностей в современные фото
Бразильский художник превратил портреты персонажей и исторических личностей в современные фото

Изображения напоминают реальных людей, снятых на современную фотокамеру. Портреты бразилец делает уже не первый год на основании сохранившихся картин и статуй.

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При этом для создания реалистичного изображения Диао использует фото людей, похожих на этих исторических личностей.

Художник совмещает эти фото с портретами и изображениями статуй с помощью нейросети Artbreeder.

Полученный результат бразилец публикует в FaceApp. Приводим самые интересные его работы ниже.

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Кроме исторических личностей, художник реконструировал также человеческий портрет Статуи Свободы.

Статуя Свободы

Помимо этого, он воссоздает и портреты сказочных персонажей, например, бразилец придал человеческое лицо диснеевской русалочке Ариэль.

Ариэль

Кроме того, более современный реалистичный облик с легкой руки нейросети и художника получила и Мона Лиза.

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Мона Лиза

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Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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