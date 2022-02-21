От Македонского до русалочки Ариэль: художник оживил известных людей и персонажей

Изображения напоминают реальных людей, снятых на современную фотокамеру. Портреты бразилец делает уже не первый год на основании сохранившихся картин и статуй.
Читайте также: Импланты в мозгу, "машина времени" в космосе и вкус телевизора: как изменится мир в 2022 году
При этом для создания реалистичного изображения Диао использует фото людей, похожих на этих исторических личностей.
Далее по теме
Художник совмещает эти фото с портретами и изображениями статуй с помощью нейросети Artbreeder.
Полученный результат бразилец публикует в FaceApp. Приводим самые интересные его работы ниже.
Кроме исторических личностей, художник реконструировал также человеческий портрет Статуи Свободы.
Помимо этого, он воссоздает и портреты сказочных персонажей, например, бразилец придал человеческое лицо диснеевской русалочке Ариэль.
Кроме того, более современный реалистичный облик с легкой руки нейросети и художника получила и Мона Лиза.
Ранее мы писали:
- Искусственный интеллект будет спасать вымирающих животных, изучая миллионы снимков редких видов от туристов и ученых.
- Ученые разработали искусственную версию камуфлирующих клеток осьминогов и кальмаров, которые позволяют им скрываться в океанах. Их используют для создания "умных" окон и дисплеев.
- Японская корпорация Panasonic представила свою необычную разработку – небольшого экоробота под названием Umoz, который ищет для растений лучшие места в доме.