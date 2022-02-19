Японцы создали экоробота-горшок с щупальцами: зачем он нужен

Японская корпорация Panasonic представила свою необычную разработку – небольшого экоробота под названием Umoz

Робот-мох ищет лучшие места для комнатных растений

Главная задача робота – сделать дом или офис более зеленым и дружелюбным, при этом он выглядит как горшок для комнатного растения.

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Устройство самостоятельно передвигается по комнате на своих крохотных ножках-щупальцах, пишет gagadget.

Похоже, вдохновением для его разработчиков послужили фантастические фильмы Хаяо Миядзаки. Внешняя часть робота покрыта мхом, который широко распространен в Японии. Но главная фишка заключается в умных функциях.

Перемещаясь, робот ищет комфортные условий для растения. Например, в солнечную погоду он найдет тень, а в мокрый туман будет максимально подвижным и активным – такие условия благоприятны для мха.

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Разработчики утверждают, что экороботы Umoz могут комфортно жить в частных, рабочих и общественных помещениях. Главное условие – регулярно поливать.

Кстати, ранее мы писали, что робот обратился за помощью к человеку на улице. Необычный случай произошел в Эстонии.