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Японцы создали экоробота-горшок с щупальцами: зачем он нужен

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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19 февраля, 17:31
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Японская корпорация Panasonic представила свою необычную разработку – небольшого экоробота под названием Umoz
Робот-мох ищет лучшие места для комнатных растений
Робот-мох ищет лучшие места для комнатных растений

Главная задача робота – сделать дом или офис более зеленым и дружелюбным, при этом он выглядит как горшок для комнатного растения.

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Устройство самостоятельно передвигается по комнате на своих крохотных ножках-щупальцах, пишет gagadget.

Похоже, вдохновением для его разработчиков послужили фантастические фильмы Хаяо Миядзаки. Внешняя часть робота покрыта мхом, который широко распространен в Японии. Но главная фишка заключается в умных функциях.

Перемещаясь, робот ищет комфортные условий для растения. Например, в солнечную погоду он найдет тень, а в мокрый туман будет максимально подвижным и активным – такие условия благоприятны для мха.

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Разработчики утверждают, что экороботы Umoz могут комфортно жить в частных, рабочих и общественных помещениях. Главное условие – регулярно поливать.

Кстати, ранее мы писали, что робот обратился за помощью к человеку на улице. Необычный случай произошел в Эстонии.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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