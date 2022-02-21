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Від Македонського до русалочки Аріель: художник оживив відомих людей та персонажів

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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21 лютого, 21:03
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Бразильський художник Хідерлі Діао, використовуючи нейромережі, перетворює зображення відомих історичних діячів на сучасні портрети
Бразильський художник перетворив портрети персонажів та історичних особистостей на сучасні фото
Бразильський художник перетворив портрети персонажів та історичних особистостей на сучасні фото

Зображення нагадують реальних людей, знятих на фотокамеру. Портрети бразилець робить вже не перший рік на підставі картин і статуй, що збереглися.

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Водночас для створення реалістичного зображення Діао використовує фото людей, подібних до цих історичних особистостей.

Художник поєднує ці фото з портретами та зображеннями статуй за допомогою нейромережі Artbreeder.

Отриманий результат бразилець публікує у FaceApp. Наводимо найцікавіші роботи нижче.

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Джордж Вашингтон – перший всенародно обраний президент США
Бенджамін Франклін – один із лідерів війни за незалежність США
Наполеон Бонапарт – французький імператор та полководець
Олександр Македонський – цар Стародавньої Македонії, великий полководець
Леонардо да Вінчі, італійський художник, винахідник, письменник та музикант
Амадей Моцарт – австрійський композитор та музикант-віртуоз
Людвіг ван Бетховен, німецький композитор, останній представник віденської класичної школи
Ісаак Ньютон, один із творців класичної фізики
Вільям Шекспір, найбільший англійський письменник і один із найкращих драматургів світу
Вінсент Ван Гог, найвідоміший нідерландський художник-постімпресіоніст
Генріх VIII, другий англійський монарх із династії Тюдорів
Марія-Антуанетта, королева Франції та Наварри – з 10 травня 1774 року
Клеопатра, остання цариця Єгипту з македонської династії Птолемеїв

Окрім історичних особистостей, художник реконструював також людський портрет Статуї Свободи.

Статуя Свободи

Крім цього, він відтворює і портрети казкових персонажів, наприклад, бразилець надав людське обличчя диснеївській русалонці Аріель.

Аріель

Крім того, сучасніший реалістичний вигляд з легкої руки нейромережі та художника отримала і Мона Ліза.

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Мона Лізу

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Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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