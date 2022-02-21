Від Македонського до русалочки Аріель: художник оживив відомих людей та персонажів

Зображення нагадують реальних людей, знятих на фотокамеру. Портрети бразилець робить вже не перший рік на підставі картин і статуй, що збереглися.
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Водночас для створення реалістичного зображення Діао використовує фото людей, подібних до цих історичних особистостей.
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Художник поєднує ці фото з портретами та зображеннями статуй за допомогою нейромережі Artbreeder.
Отриманий результат бразилець публікує у FaceApp. Наводимо найцікавіші роботи нижче.
Окрім історичних особистостей, художник реконструював також людський портрет Статуї Свободи.
Крім цього, він відтворює і портрети казкових персонажів, наприклад, бразилець надав людське обличчя диснеївській русалонці Аріель.
Крім того, сучасніший реалістичний вигляд з легкої руки нейромережі та художника отримала і Мона Ліза.
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