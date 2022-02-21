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Искусственный интеллект будет спасать животных, изучая снимки от туристов

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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21 февраля, 18:17
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Фотографии животных, которые туристы делают во время отпусков, могли бы помочь спасти исчезающие виды
Зебр и африканских слонов спасут благодаря миллионам фото
Зебр и африканских слонов спасут благодаря миллионам фото / Фото: Wikipedia

Снимки зебр или даже китов, которые любители и профессионалы-туристы делают во время своих путешествий, могут принести пользу.

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Ученые в Университете штата Огайо обучили искусственный интеллект изучать эти кадры для спасения исчезающих видов животных, пишет National Wizz.

Фото Wikipedia

ИИ получил миллионы изображений находящихся под угрозой исчезновения животных, сделанных учеными, фотоловушками, дронами и даже туристами.

Полученные данные теперь можно извлечь и проанализировать, чтобы помочь защитить животных и бороться с их вымиранием.

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Дело в том, что сейчас из более 142 тысяч видов, занесенных в Красный список Международного союза охраны природы, статус половины неизвестен из-за недостатка данных.

Технология под названием Wildbook будет собирать снимки, например, африканских слонов и анализировать угрозу их исчезновения.

Фото Wikipedia

База содержит более 2 млн кадров тех же китов или дельфинов. Также есть отдельные базы для зебр, черепах или жирафов.

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Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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