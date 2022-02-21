Искусственный интеллект будет спасать животных, изучая снимки от туристов

Снимки зебр или даже китов, которые любители и профессионалы-туристы делают во время своих путешествий, могут принести пользу.
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Ученые в Университете штата Огайо обучили искусственный интеллект изучать эти кадры для спасения исчезающих видов животных, пишет National Wizz.
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ИИ получил миллионы изображений находящихся под угрозой исчезновения животных, сделанных учеными, фотоловушками, дронами и даже туристами.
Полученные данные теперь можно извлечь и проанализировать, чтобы помочь защитить животных и бороться с их вымиранием.
Дело в том, что сейчас из более 142 тысяч видов, занесенных в Красный список Международного союза охраны природы, статус половины неизвестен из-за недостатка данных.
Технология под названием Wildbook будет собирать снимки, например, африканских слонов и анализировать угрозу их исчезновения.
База содержит более 2 млн кадров тех же китов или дельфинов. Также есть отдельные базы для зебр, черепах или жирафов.
Ранее мы писали:
- Климатическая катастрофа близко: ледники Гренландии разъедает изнутри, что может поднять уровень мирового океана более чем на семь метров.
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- Пока Украину охватывали морозы, на севере Гренландии наблюдалась аномально высокая температура воздуха.
- ООН и другие международные организации призвали запретить системы, которые могут охладить поверхность Земли.