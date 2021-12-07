Техно
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🚑 Трагическое ДТП под Черниговом Шахтер - Шериф: онлайн Шахтер - Шериф: онлайн ⚡ Переговоры Байден - Путин 😷 Штамм Омикрон
СЕГОДНЯ Техно

Огненные завитки и черные пятна: появились уникальные фото Солнца

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
7 декабря, 12:39
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Фотограф Эндрю Маккарти поделился очень яркими снимками Солнца, на которых четко видны и черные пятна, и вспышки
Фотограф из Флориды заснял потрясающие фото Солнца
Фотограф из Флориды заснял потрясающие фото Солнца / Фото: Сosmic Background

С помощью модифицированного телескопа американец сделал около 150 тыс. снимков Солнца из Флориды.

Читайте также: Отстают от мечты Зеленского: украинский спутник отправили в США для запуска в космос

Реклама

Он сделал изображения в 300 мегапикселей, хотя бесплатная версия в его Instagram была, конечно, сжата.

Вся поверхность Солнца на снимке заполнена огненными завитками, видны перевернутые черные пятна и даже солнечные вспышки.

Реклама

Читайте также: Астронавты в космосе стареют быстрее: ученые объяснили, почему

По фотографиям, получившимся с помощью экстремального увеличения, видно, что наша звезда – это густой кружащийся шар света и тепла, гораздо разнообразнее, чем мы видим с Земли.

Удивительные фото Солнца выложили в сеть
Удивительные фото Солнца выложили в сеть / Фото: Cosmic Background

Реклама

В ноябре 2021 Маккарти уже делал снимок частичного лунного затмения, а до этого снимал туманность и пояс Ориона.

На снимках Солнца видны черные пятна и вспышки
На снимках Солнца видны черные пятна и вспышки / Фото: Cosmic Background

Читайте также: Люк и принцесса Леся: NASA поставило украинскую камеру на летящий в астероид спутник

Напомним, ранее астронавты показали фотографии полного солнечного затмения, заснятого с МКС.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Техно
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Украина в космосе

Рисунок 8-летней украинки украсит ракету, которая отправится исследовать самую большую планету Солнечной Системы

Ухты!
Открываем космос
Первое фото Земли из космоса
Фото было сделано с помощью нацистской ракеты
Как это было
Лучшие камерофоны 2021 года
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять