Не время улыбаться: в России запустили соцсеть для грустных

В России продолжают искать достойную замену подсанкционному Instagram, но пока аналоги не оправдывают ожиданий

Новая соцсеть России вызывает депрессию / Фото: Коллаж: Сегодня

Сразу после блокировки Instagram в России объявили о создании скрепного Россграма. Сеть должна была запуститься 28 марта, но как всегда что-то пошло не так.

Сервис взломали еще до открытия и слили данные потенциальных пользователей, которым стали приходить письма со ссылками на вредоносное ПО.

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А теперь обществу представили новое развлечение – соцсеть для грустных под названием "Грустнограм".

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Его фишка в том, что все фото обрабатываются черно-белым фильтром, а вместо лайков – разбитые сердечка.

Не знаем, насколько этот сервис сможет конкурировать с Instagram, но депрессию точно сможет вызвать.

Кстати, суд разрешил россиянам пользоваться Facebook и Instagram, несмотря на блокировку, если пользователи не будут проводить экстремистскую деятельность. Видимо, не так уж легко провести импортозамещение популярных сервисов.