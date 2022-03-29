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СЕГОДНЯ Техно

Не время улыбаться: в России запустили соцсеть для грустных

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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29 марта, 16:20
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В России продолжают искать достойную замену подсанкционному Instagram, но пока аналоги не оправдывают ожиданий
Новая соцсеть России вызывает депрессию
Новая соцсеть России вызывает депрессию / Фото: Коллаж: Сегодня

Сразу после блокировки Instagram в России объявили о создании скрепного Россграма. Сеть должна была запуститься 28 марта, но как всегда что-то пошло не так.

Сервис взломали еще до открытия и слили данные потенциальных пользователей, которым стали приходить письма со ссылками на вредоносное ПО.

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А теперь обществу представили новое развлечение – соцсеть для грустных под названием "Грустнограм".

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Его фишка в том, что все фото обрабатываются черно-белым фильтром, а вместо лайков – разбитые сердечка.

Не знаем, насколько этот сервис сможет конкурировать с Instagram, но депрессию точно сможет вызвать.

Кстати, суд разрешил россиянам пользоваться Facebook и Instagram, несмотря на блокировку, если пользователи не будут проводить экстремистскую деятельность. Видимо, не так уж легко провести импортозамещение популярных сервисов.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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