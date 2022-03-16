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В России создали свой аналог Instagram: как выглядит подделка

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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16 марта, 08:55
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Популярная соцсеть Instagram больше не работает в России после блокировки Роскомнадзора. Но в России решили "импортозаместить" сервис
В России создали аналог Instagram
В России создали аналог Instagram / Фото: Коллаж: Сегодня

За дело взялся "сокурсник" Павла Дурова, основателя "Вконтакте" и Telegram, некий Александр Зобов. Его творение полностью повторяет дизайн Instagram. Кстати, ранее Дуров потроллил закрытие Instagram.

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Другими словами, он украл у Meta идею сервиса, придумав для своей подделки патриотическое название "Россграм".

На главной странице сервиса указывается, что полностью он заработает 28 марта и будет доступен на Android и iOS. Первым пользователям предлагают "особые привилегии".

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Напомним, что Instagram не сам ушел с российского рынка – его заблокировал Роскомнадзор после того, как Meta разрешила в своих сервисах оставлять призывы к насилию в отношении Путина и Лукашенко.

Александр Трикиша
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Сержант Ханин Андрей Павлович. Защищая Волноваху Донецкой области, украинский воин уничтожил танк врага и около 10 оккупантов. Во время боя, получив ранения, помогал раненым побратимам и до последнего выполнял свой долг. Герой Украины. Посмертно.

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