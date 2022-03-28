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Провал российского аналога Instagram: сервис взломали еще до открытия

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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28 марта, 13:27
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После блокировки Instagram в России быстро придумали ему альтернативу, но первые пользователи столкнулись с проблемами
Российский аналог Instagram опозорился еще до запуска
Российский аналог Instagram опозорился еще до запуска / Фото: Коллаж: Сегодня

"Сокурсник" Павла Дурова представил свою поделку на популярный сервис, дав ему скрепное название "Россграм".

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Тогда владельцы новой соцсети завлекали потенциальных пользователей "особыми привилегиями". Но на деле желающие проверить работоспособность сервиса столкнулись с проблемами.

Еще толком не запустившись, сервис допустил утечку данных пользователей, которые оставили свою заявку на регистрацию.

Сообщается, что пользователям, отправившим заявку, пришли письма с фейкового домена со ссылкой на скачивание вредоносного приложения с Google Диска.

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Правда, скачать его нельзя, так как администрация сервиса хранения удалила файл за нарушения условий использования.

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Другие же источники жаловались, что не могут скачать установочный файл, не зная, что это был вирус. Теперь же они два раза подумают, прежде чем открыть письмо от адресата "Россграм". Вот так бесславно завершилась эпоха импортозамещенного Instagram…

Александр Трикиша
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