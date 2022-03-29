Не час усміхатися: у Росії запустили соцмережу для сумних

У Росії продовжують шукати гідну заміну підсанкційному Instagram, але поки що аналоги не виправдовують очікувань

Нова соцмережа Росії викликає депресію / Фото: Колаж: Сьогодні

Відразу після блокування Instagram в Росії оголосили про створення скрепного Россграму. Мережа мала запуститися 28 березня, але як завжди щось пішло не так.

Сервіс зламали ще до відкриття і злили дані потенційних користувачів, яким стали надходити листи з посиланнями на шкідливе ПЗ.

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А тепер суспільству представили нову розвагу – соцмережу для сумних під назвою "Сумнограм".

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Його фішка в тому, що всі фото обробляються чорно-білим фільтром, а замість лайків – розбиті серця.

Не знаємо, наскільки цей сервіс зможе конкурувати із Instagram, але депресію точно зможе викликати.

До речі, суд дозволив росіянам користуватися Facebook та Instagram, незважаючи на блокування, якщо користувачі не проводитимуть екстремістську діяльність. Мабуть, не так вже й легко провести імпортозаміщення популярних сервісів.