В России признали Facebook и Instagram экстремистскими организациями

Meta владеет популярными соцсетями Facebook и Instagram, которые уже ранее были заблокированы в России, а теперь этому придумали формальный повод.
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Решение о блокировке вступает в силу немедленно. При этом, генпрокуратура РФ не будет наказывать пользователей, которые будут пользоваться соцсетями в обход запрета, пишет BBC.
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