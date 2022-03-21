В России признали Facebook и Instagram экстремистскими организациями

Сегодня в Москве состоялся суд, на котором американскую компанию Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России

Meta будет сложно выиграть гонку за метавселенную / Фото: REUTERS

Meta владеет популярными соцсетями Facebook и Instagram, которые уже ранее были заблокированы в России, а теперь этому придумали формальный повод.

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Решение о блокировке вступает в силу немедленно. При этом, генпрокуратура РФ не будет наказывать пользователей, которые будут пользоваться соцсетями в обход запрета, пишет BBC.

Facebook и Instagram попали в немилость Роскомнадзора после того, как администрация разрешила оставлять в комментариях призывы к смерти Путина, Лукашенко и российских солдат.

Интересно, что Meta также принадлежит мессенджер WhatsApp, но к нему у российских властей пока нет претензий.

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Facebook и Instagram попали в одну компанию к Правому сектору, УПА и Меджлису крымскотатарского народа – все они были признанными экстремистскими в России в предыдущие годы.