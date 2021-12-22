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Теплый рекорд в полярную ночь: в Гренландии зафиксировали аномалию

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
22 декабря, 20:01
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Пока Украину охватывают морозы, на севере Гренландии наблюдается аномально высокая температура воздуха
В Гренландии в полярную ночь температура бьет тепловые рекорды
В Гренландии в полярную ночь температура бьет тепловые рекорды / Фото: Pixabay

Температура в +8,3 – настоящая аномалия для зимнего периода на этом материке, отмечают метеорологи.

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Рекорд был установлен в одном из самых северных городов планеты Земля – Канаке, сообщил Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.

Температура достигла своего исторического максимума днем, 21 декабря. Для таких высоких широт, учитывая зиму и то, что в Гренландии сейчас царит полярная ночь – это очень необычно.

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Напомним, ранее сообщалось, что Ибица и Майорка могут исчезнуть с карты Земли.

Кроме того, в ряде регионов планеты люди вскоре не смогут работать днем на улице из-за жары.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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