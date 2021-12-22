Теплый рекорд в полярную ночь: в Гренландии зафиксировали аномалию

Пока Украину охватывают морозы, на севере Гренландии наблюдается аномально высокая температура воздуха

В Гренландии в полярную ночь температура бьет тепловые рекорды / Фото: Pixabay

Температура в +8,3 – настоящая аномалия для зимнего периода на этом материке, отмечают метеорологи.

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Рекорд был установлен в одном из самых северных городов планеты Земля – Канаке, сообщил Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.

Температура достигла своего исторического максимума днем, 21 декабря. Для таких высоких широт, учитывая зиму и то, что в Гренландии сейчас царит полярная ночь – это очень необычно.

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Напомним, ранее сообщалось, что Ибица и Майорка могут исчезнуть с карты Земли.

Кроме того, в ряде регионов планеты люди вскоре не смогут работать днем на улице из-за жары.