Лазеры и рука робота: Китай и Россия каждый день атакуют спутники США – генерал

Москва и Пекин устраивают гонку вооружений на орбите, проводя операции против американских спутников, заявили в Космических силах США

Космические силы США пожаловались на Китай и РФ

Соединенные Штаты постоянно подвергаются опасности из-за попыток Китая и России использовать против их спутников лазеры, кибератаки и глушители радиочастот.

Читайте также: Россия отправила новый военный спутник на орбиту

Реклама

Об этом заявил первый заместитель командующего Космическими силами США генерал Дэвид Томпсон, пишет Washington Post.

Автор публикации приводит в пример взрыв Россией своего спутника на орбите, что подвергло опасности МКС, и испытание Китаем гиперзвуковой ракеты в ноябре 2021 года.

Реклама

Читайте также: Евросоюз готовит новую оборонную стратегию из-за угрозы России для космоса

Однако в промежутках между этими действиями США и их оппоненты незаметно каждый день сражаются в космосе, подчеркнул генерал.

Реклама

Операции России против американских спутников стирают грань между разведывательными операциями и военными действиями, говорит Томпсон.

"Угрозы действительно растут и расширяются с каждым днем. Это эволюция деятельности, которая происходит уже давно", – отметил Дэвид Томпсон.

Прямо сейчас Space Force занимается тем, что Томпсон называет "обратимыми атаками" на спутники правительства США "каждый божий день".

Читайте также: Россия испытаниями ракеты поставила под угрозу МКС на долгие годы – NASA

По его словам, обе страны разрабатывают спутники для атаки на другие спутники. При этом Китай значительно опережает Россию.

Например, Пекин пытался пытался реализовать захват другого спутника с помощью роботизированной руки или крюка.

Что касается Москвы, в 2019 году РФ вывела небольшой спутник на орбиту так близко к американскому спутнику национальной безопасности, что правительство США было в недоумении.

Читайте также: Астронавты МКС не смогли выйти в открытый космос из-за угрозы за бортом

После спутник чуть отдалился, выпустил небольшую цель, а затем выстрелил в нее снарядом, что подвергало опасности американский объект.

Напомним, ранее военные США заказали двум компаниям разработку перехватчика для гиперзвуковых ракет.