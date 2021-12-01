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Лазеры и рука робота: Китай и Россия каждый день атакуют спутники США – генерал

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
1 декабря, 12:19
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Москва и Пекин устраивают гонку вооружений на орбите, проводя операции против американских спутников, заявили в Космических силах США
Космические силы США пожаловались на Китай и РФ
Космические силы США пожаловались на Китай и РФ

Соединенные Штаты постоянно подвергаются опасности из-за попыток Китая и России использовать против их спутников лазеры, кибератаки и глушители радиочастот.

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Об этом заявил первый заместитель командующего Космическими силами США генерал Дэвид Томпсон, пишет Washington Post.

Автор публикации приводит в пример взрыв Россией своего спутника на орбите, что подвергло опасности МКС, и испытание Китаем гиперзвуковой ракеты в ноябре 2021 года.

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Однако в промежутках между этими действиями США и их оппоненты незаметно каждый день сражаются в космосе, подчеркнул генерал.

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Операции России против американских спутников стирают грань между разведывательными операциями и военными действиями, говорит Томпсон.

"Угрозы действительно растут и расширяются с каждым днем. Это эволюция деятельности, которая происходит уже давно", – отметил Дэвид Томпсон.

Прямо сейчас Space Force занимается тем, что Томпсон называет "обратимыми атаками" на спутники правительства США "каждый божий день".

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По его словам, обе страны разрабатывают спутники для атаки на другие спутники. При этом Китай значительно опережает Россию.

Например, Пекин пытался пытался реализовать захват другого спутника с помощью роботизированной руки или крюка.

Что касается Москвы, в 2019 году РФ вывела небольшой спутник на орбиту так близко к американскому спутнику национальной безопасности, что правительство США было в недоумении.

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После спутник чуть отдалился, выпустил небольшую цель, а затем выстрелил в нее снарядом, что подвергало опасности американский объект.

Напомним, ранее военные США заказали двум компаниям разработку перехватчика для гиперзвуковых ракет.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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