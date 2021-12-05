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СЕГОДНЯ Техно

iPhone 6 Plus перед Новым годом превратится в винтаж

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
5 декабря, 15:32
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Apple 31 декабря внесет iPhone 6 Plus в свой список винтажных продуктов, но обещает ремонтировать его при наличии запчастей
iPhone 6 Plus станет винтажным продуктом
iPhone 6 Plus станет винтажным продуктом / Фото: Getty Images

iPhone 6 Plus станет официальным раритетом в последний день 2021 года, что означает, что прошло более пяти лет с момента прекращения его продаж.

Магазины и авторизованные поставщики услуг продолжают предлагать ремонт старинных продуктов на срок до семи лет при условии наличия запчастей, пишет MacRumors.

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Что касается программного обеспечения, Apple уже отказалась от поддержки iPhone 6 и iPhone 6 Plus.

Выпущенные в 2014 году телефоны были двумя из самых популярных смартфонов, которые Apple когда-либо продавала.

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Хотя производство iPhone 6 Plus было прекращено в 2016 году, iPhone 6 оставался доступным в розничных магазинах в отдельных регионах как минимум до 2018 года.

iPhone 6 и iPhone 6 Plus были первыми устройствами с поддержкой Apple Pay и другими ключевыми функциями, включая чип A8 и улучшенные камеры.

Они обладали 4,7-дюймовыми и 5,5-дюймовыми дисплеями, о которых давно мечтали покупатели. Цены начинались с 649 долларов.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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