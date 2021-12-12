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Китай собрал самолет, который может облететь Землю за несколько часов

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
12 декабря, 16:34
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Исследователи в Китае испытали прототип гиперзвукового летного двигателя, основанного на конструкции ученого NASA
Китаю удалось собрать прототип гиперзвукового самолета
Китаю удалось собрать прототип гиперзвукового самолета

Первоначальный дизайн самолета TSV X-plane предложил Мин Хан Танг, бывший главный инженер гиперзвуковой программы NASA в конце 1990-х годов.

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Тогда он участвовал в проекте по созданию самолета Boeing Manta X-47c, пишет South China Morning Post.

Конструкция TSV X-plane отличается двумя отдельными двигателями с каждой стороны. Летательный аппарат быстро переключается в высокоскоростной режим.

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Он может разогнаться до скорости в пять раз больше скорости звука, что позволяет облететь планету за несколько часов.

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Однако в 1990-х, прежде чем инженеры проверили жизнеспособность конструкции, правительство США прекратило проект из-за его дороговизны и технических сложностей.

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Теперь профессор Тан Хуэйцзюнь и его коллеги из Нанкинского университета аэронавтики сконструировали прототип, основанный на идее Танга.

Они также опробовали прототип в аэродинамической трубе. Эксперимент показал жизнеспособность модели.

Напомним, ранее военные США пожаловались, что Китай и Россия каждый день атакуют их спутники.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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