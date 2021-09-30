Китай объявил о потере секретного спутника после успешного запуска

Спутник Shiyan-10 был запущен в космос с помощью ракеты Long March 3B, которая стартовала с космодрома Сичан на юго-западе Китая около 11 утра по Киеву 27 сентября. Однако спустя 12 часов государственные СМИ Китая подтвердили аномальную работу спутника.
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"В работе китайского экспериментального спутника, отправленного в космос в понедельник, обнаружены аномалии, космические инженеры исследуют причину.
Спутник вышел на запланированную орбиту, но во время полета показал отклонения от нормы", – говорится в заявлении xinhua.net.
Вскоре после взлета в понедельник в ночном небе над Австралией была зафиксирована вспышка, вероятно, она была вызвана возгоранием верхней ступени ракеты Long March 3B. Однако затем космическое слежение показало аномальную работу двигателей спутника.
Космический корабль стал вторым орбитальным запуском Китая за день после спутника Jilin-1 Gaofen 02D, который был доставлен ракетой Kuaizhou-1A, стартовавшей с космодрома Цзюцюань. Сообщается, что этот космический корабль успешно вышел на орбиту.
Напомним, что сегодня корабль SpaceX Dragon доставит на Землю ценный груз: поможет исследовать болезнь Альцгеймера. С Международной космической станции на Землю отправится грузовой корабль SpaceX Dragon, с более двух тонн исследовательского груза на борту.