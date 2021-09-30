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Китай объявил о потере секретного спутника после успешного запуска

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
30 сентября, 11:35
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Китай подтвердил потерю своего засекреченного спутника Shiyan-10, несмотря на успешный запуск в понедельник. Спустя 12 часов он так и не вышел на орбиту
Спутник Shiyan-10 потерян после успешного запуска. Фото: nasaspaceflight.com
Спутник Shiyan-10 потерян после успешного запуска. Фото: nasaspaceflight.com

Спутник Shiyan-10 был запущен в космос с помощью ракеты Long March 3B, которая стартовала с космодрома Сичан на юго-западе Китая около 11 утра по Киеву 27 сентября. Однако спустя 12 часов государственные СМИ Китая подтвердили аномальную работу спутника.

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"В работе китайского экспериментального спутника, отправленного в космос в понедельник, обнаружены аномалии, космические инженеры исследуют причину.

Спутник вышел на запланированную орбиту, но во время полета показал отклонения от нормы", – говорится в заявлении xinhua.net.

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Вскоре после взлета в понедельник в ночном небе над Австралией была зафиксирована вспышка, вероятно, она была вызвана возгоранием верхней ступени ракеты Long March 3B. Однако затем космическое слежение показало аномальную работу двигателей спутника.

Фото: CCTV

Космический корабль стал вторым орбитальным запуском Китая за день после спутника Jilin-1 Gaofen 02D, который был доставлен ракетой Kuaizhou-1A, стартовавшей с космодрома Цзюцюань. Сообщается, что этот космический корабль успешно вышел на орбиту.

Напомним, что сегодня корабль SpaceX Dragon доставит на Землю ценный груз: поможет исследовать болезнь Альцгеймера. С Международной космической станции на Землю отправится грузовой корабль SpaceX Dragon, с более двух тонн исследовательского груза на борту.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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