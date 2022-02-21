Китай начал работу над двойником Starship Илона Маска

Китай разрабатывает новую ракету-носитель, работающую на метане и, по-видимому, вдохновленную космическим кораблем Starship Илона Маска

Китай начал строить двойника ракеты Илона Маска

В стране ведется работа над многоразовой ракетой нового поколения для полетов на низкую околоземную орбиту и дальше.

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Космический корабль оснастят крылатой космической транспортной системой и многоразовой двухступенчатой ​​метано-жидкокислородной ракетой-носителем, пишет Space News.

Судя по описанию проекта, разработчики как минимум частично опирались на концепцию системы SpaceX Starship. Двойник Starship сможет нести до 20 тонн полезной нагрузки.

Первая ступень будет приземляться вертикально, а вторая использует крылья перед спуском также с вертикальной посадкой.

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Проект при этом указывает на использование газогенераторного двигателя, тогда как Starship использует более сложные, но более мощные двигатели Raptor со ступенчатым сгоранием.

Хотя иллюстрации и напоминают системы, разрабатываемые в США, работа над пусковой установкой находится на стадии исследований и, вероятно, не представляет пока завершенную концепцию.

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