Китай розпочав роботу над двійником Starship Ілона Маска

Китай розробляє нову ракету-носій, що працює на метані і, мабуть, натхненну космічним кораблем Starship Ілона Маска

Китай почав будувати двійника ракети Ілона Маска

У країні ведеться робота над багаторазовою ракетою нового покоління для польотів на низьку навколоземну орбіту і надалі.

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Космічний корабель оснастять крилатою космічною транспортною системою і багаторазовою двоступінчастою метано-рідкокисневою ракетою-носієм, пише Space News.

Судячи з опису проєкту, розробники частково спиралися на концепцію системи SpaceX Starship. Двійник Starship зможе нести до 20 тонн корисного навантаження.

Перший ступінь приземлятиметься вертикально, а друга використовує крила перед спуском також із вертикальною посадкою.

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Проєкт водночас вказує на використання газогенераторного двигуна, тоді як Starship використовує складніші, але більш потужні двигуни Raptor зі ступінчастим згорянням.

Хоча ілюстрації і нагадують системи, що розробляються в США, робота над пусковою установкою знаходиться на стадії досліджень і, мабуть, поки що не представляє завершену концепцію.

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